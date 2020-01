Kroos explica su gol olímpico: "El disparo no es el más difícil"

Kroos explica su gol olímpico: "El disparo no es el más difícil"

El alemán Toni Kroos restó valor a su gol olímpico que abrió el camino al triunfo del Real Madrid ante el Valencia en la semifinal de la Supercopa de España, admitiendo que "el disparo no es el más difícil" y le fue similar a cualquier lanzamiento de falta.



"Fue espontáneo. Cuando me acerqué al córner vi que el portero del Valencia estaba hablando con su defensa a la altura del área chica, a unos cinco metros de su portería. Cuando dejé la pelota, seguían hablando. Entonces, por supuesto, tienes que tomar una decisión rápidamente. El disparo estuvo bien", aseguró a Sport1.



Kroos recordó que "ya lo había intentado antes" y no era la primera vez que buscaba el gol desde un saque de esquina. Recientemente lo buscó frente al PSG en Liga de Campeones. "Casi funcionó pero Keylor Navas atrapó el balón en el último momento", apuntó.



El centrocampista alemán aseguró que no practica estos lanzamientos en los entrenamientos y lo equiparó a un lanzamiento de falta: "En realidad es el mismo tiro que una falta o un centro, lo único que tienes que apuntar a un objetivo diferente en vez de a la cabeza de un compañero en el centro. Es inusual que salga bien pero el disparo no es el más difícil".



Zinedine Zidane apostó por cinco centrocampistas en un giro táctico que Kroos dijo funcionó bien pero venía condicionado por las circunstancias. "Se debió a la situación del equipo, sin Karim Benzema, Gareth Bale ni Eden Hazard. Tratamos de hacerlo lo mejor posible y funcionó bastante bien. Ha sido solo para un partido pero personalmente me gusta cuando hay muchos centrocampistas en el campo", dijo.



Por último, Kroos admitió que Bale "estuvo a punto de irse" en verano pero que ahora es uno más. "Estaba enfermo y no pudo jugar, pero hace poco lo hizo frente al Barcelona y el Getafe. Lo lleva bien y está integrado". Y realizó una defensa de Luka Jovic, titular ante el Valencia en semifinales de la Supercopa por la baja de Benzema, que no aprovechó su oportunidad: "No se puede decir que el Real Madrid sea demasiado grande para él".



"Está claro que Benzema es nuestro número uno y no es fácil jugar un partido cada tres o cuatro semanas y cuando lo hace ser sustituido a menudo. Sólo tiene 21 años. Creo que tiene las cualidades necesarias para jugar en el Real Madrid", sentenció.