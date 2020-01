Zidane responde a Monchi y asegura que el gol del Sevilla llega tras mano

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, respondió al director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez, 'Monchi', por su crítica a la actuación arbitral de Juan Martínez Munuera en el Santiago Bernabéu y afirmó que el gol anulado a De Jong era "claramente un bloqueo" y que el que subió al marcador del equipo andaluz estuvo precedido de una mano de Munir.

"Vi la jugada del primer gol suyo y es un bloqueo, claramente hay falta. El árbitro mira el VAR y pita falta", defendió Zidane en rueda de prensa.

"En la segunda para él no pita la mano y la hay. No lo puedo explicar, por eso no entro nunca en valorar las cosas que pasan en el campo porque los árbitros son los que deciden, a veces contra ti y otras a favor. Es una labor complicada. Yo vi falta clara en el bloqueo, gol bien anulado. Se pueden quejar, pero no hay de qué quejarse", añadió.

Cuando a Zidane le trasladaron las declaraciones de Monchi, que aseguró que el duelo no puede ser analizado tras el gol anulado a De Jong y que si le llegan a anular el segundo habría sacado al equipo del terreno de juego, el técnico madridista señaló: "El problema es suyo. Lo que comentó es su responsabilidad y no soy quien para decirle si tiene razón o no, pero la única cosa es que al final decide el árbitro. Me parece un poco fuerte lo que dijo, pero no voy a impedir al director deportivo del Sevilla hablar".