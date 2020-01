Zidane cierra la puerta a la salida de Bale y la reabre al regreso de Hazard

Zinedine Zidane fue tajante sobre una posible salida de Gareth Bale al Tottenham en el último día de mercado invernal, asegurando que no lo contempla, y pese a que Eden Hazard ha completado solo dos entrenamientos con el resto del equipo tras su lesión, no lo descartó para el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid.

"Gareth está connosotros y voy a contar con él. No contemplo esta posibilidad", respondió Zidane cuando fue preguntado por los movimientos del Tottenham para fichar al extremo galés hoy, en el último día de mercado. Con menos claridad habló el técnico madridista sobre las posibilidades de Bale de jugar ante el Atlético de Madrid, aunque reconoció que el futbolista está en perfectas condiciones una vez recuperado de un leve esguince de tobillo.

"Somos 25 jugadores y están todos muy bien. Luego, tengo que elegir yo. Lo bueno de mi plantilla es que están todos metidos y cuando les toca jugar, intentan hacerlo bien o por lo menos lo dan todo, eso para mí es lo más importante. Algunos se van a quedar fuera de la convocatoria. Es la complicación para un entrenador", dijo.

Zidane no entró en si Bale por su comportamiento merece jugar el derbi. "Estamos todos aquí para jugar mañana y ellos tienen que estar preparados". Y ocultó sus bazas al rival. "No voy a decir quién va a jugar mañana porque es personal". Sorprendió al no descartar que Eden Hazard pueda entrar en la convocatoria tras dos meses alejado de los terrenos de juego y con solo dos entrenamientos reintegrado en la dinámica de grupo.

"Veremos pero está entrenando esta semana, poco a poco con nosotros y las posibilidades son muy amplias. Lo bueno es que todos quieren estar. De todas formas nunca vamos a arriesgar", sentenció.