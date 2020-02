Isak, el verdugo que estuvo a punto de vestir de blanco

La Copa del Rey no para de dejarnos sorpresas esta temporada. El formato a partido único ha propiciado que los semifinalistas de la misma sean Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, Granada y Mirandés, dándose por primera vez en 17 años que entre los cuatro mejores no estén Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Atlético. Los blancos se quedaron fuera del torneo tras un mal encuentro donde no reaccionaron hasta la fase final del mismo, cuando el electrónico ya reflejaba un 1-4 a favor de los txuriurdines.

Además del noruego Martin Odeegard, jugador cedido por los merengues que se marchó del coliseo blanco ovacionado, Alexander Isak fue el gran protagonista de la noche. El sueco se marchó del Santiago Bernabéu con un doblete que bien pudo ser un hat-trick si el VAR no llega a anularle un tanto. El destino ha querido que un futbolista que el Real Madrid tenía prácticamente fichado hace tres temporadas haya sido el autor de su batacazo en Copa.

En enero de 2017 la dirección deportiva de Chamartín andaba tras la búsqueda de jóvenes promesas del balompié europeo y mundial. En estas se fijaron en un joven ariete sueco al que denominaban el nuevo Ibrahimovic por sus condiciones físicas (mide 1'90) y técnicas. Por aquel entonces, Isak desplegaba su juego en el AIK Solna de la liga de Suecia, donde llamó la atención no solo del conjunto blanco sino de la mayoría de grandes europeos.

El Real Madrid alcanzó rápidamente un acuerdo con el club sueco para el traspaso del delantero. Sin embargo, cuando todo el mundo daba por hecho su pase al Bernabéu, fue el propio futbolista quien desechó la operación para acabar firmando por el Borussia Dortmund. "Muchos jugadores jóvenes han tenido la oportunidad aquí y eso me hace sentir bien. Creo que es la decisión correcta. Sabes que el Borussia es un buen club para desarrollarte como jugador joven cuando muchos de ellos están en el equipo" justificó el jugador a su llegada al Borussia Park.

No tuvo mucha suerte en su periplo alemán Isak, donde en dos temporadas disputó solo 13 encuentros con el primer equipo bávaro y consiguió anotar un único tanto. La temporada pasada fue cedido al Willem II de la primera holandesa, donde en los 18 encuentros que disputó se destacó como un gran goleador consiguiendo las 14 dianas que hicieron a la Real Sociedad fijarse en el joven delantero.

El Borussia se guardó una opción de recompra por el sueco



Alexander Isak llegó este pasado verano a Guipúzcua procedente del Dortmund a cambio de una cifra en torno a los 8 millones de euros, firmando hasta 2024 con la Real Sociedad. Sin embargo, el equipo dirigido por Lucien Favre se guardó una opción de recompra que oscila los 30 millones a sabiendas de la calidad que atesora el ariete sueco. Si Alexander continúa en esta dinámica goleadora –con los dos tantos ante el Madrid ya suma 13 esta temporada- no sería de extrañar que el conjunto de la cuenca del Rhur repescara al delantero de moda de la liga española.