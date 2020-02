Casemiro, el "padre" futbolístico de Valverde que no le ve de 5

Casemiro ve a Fede Valverde como 8 y no como un futbolista con el que competir por su plaza de medio centro. El uruguayo lo definió como su "padre" futbolístico, un ejemplo del que aprender el oficio de centrocampista. Los elogios van de vuelta: "Me he equivocado", confiesa el brasileño tras ver como el tiempo que pedía para el crecimiento de su compañero, lo ha devorado un jugador que se ha hecho indiscutible.

Valverde es la gran sensación de la temporada del Real Madrid. Zinedine Zidane apostó por él en verano y ha obtenido su recompensa. Bien es cierto que pidió y esperó hasta el final a Paul Pogba. También que permitió la salida de Marcos Llorente y Dani Ceballos. Vía libre para el crecimiento de Fede que en cuanto tuvo oportunidad la rompió a base de exhibiciones físicas y un derroche que apasiona a la afición del estadio Santiago Bernabéu.

"Aprendo de todos. A Casemiro lo admiro mucho y siempre le estaré agradecido. Es como un padre para mí", confesó a la revista Líbero Valverde, que en el campo muestra una madurez en su juego impropia de un jugador de 21 años. La que tiene fuera de la cancha, donde la vida le acaba de cambiar con su reciente paternidad.

En la plantilla madridista no hay un recambio natural para un jugador clave en el equilibrio como Casemiro. Los pocos días que no está por descanso o sanción un jugador al que respetan las lesiones, Zidane tira de la experiencia de Toni Kroos o la versatilidad de Valverde.

Pero el uruguayo no es un medio centro puro para Casemiro, que entiende que sus virtudes ofensivas se reducen cuando ocupa su lugar. "En mi opinión creo que no" explica en Líbero. "Sería un pecado tener un jugador que tiene un golpeo de balón y un despliegue físico dentro del campo, que puede hacer un box to box, de área a área increíble".

"Creo que Fede es más un 8 aunque tiene calidad para jugar en cualquier demarcación del medio. No digo que no pueda jugar en mi posición pero su gran virtud es llegar a área y volver ocupando mucho campo, tácticamente es muy bueno, pero es más un 8 que un 5", analiza Casemiro.

El brasileño admite que se equivocó en su previsión de crecimiento de Valverde. Nadie esperaba una evolución tan rápida de un joven que se ha convertido en pieza clave para Zidane, por delante del 'Balón de Oro' Luka Modric.

"Yo dije que en dos años Valverde sería de los mejores 8 del mundo en mi opinión y creo que me he equivocado porque está adelantando el proceso. Está haciendo una temporada increíble, para mi está siendo uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y está creciendo cada día que pasa y en cada partido crece más", manifestó Casemiro.

Les une una buena amistad y tiempos de charlas en las que el brasileño ha ayudado mucho a Fede. Sabe lo que es digerir la presión de un joven que juega en la elite y por eso pide cautela. "Está haciendo un trabajo fenomenal pero tiene aún 21 años, tiene que ir con tranquilidad, no podemos meter tanta presión al chaval".

"Yo cuando tenía 21 años sé lo que pasa por su cabeza, pero lo que más me gusta de él es que es una persona muy tranquila que le gusta escuchar. Hizo partidos buenísimos para demostrar de cara a la gente que ya es un jugador importantísimo para el Real Madrid y sigue muy tranquilo. Es un honor jugar con él", sentenció.

El Real Madrid tiene a dos centrocampistas referentes del fútbol mundial juntos para muchos años, aunque el deseo de Pogba no se ha apagado en Zidane que sueña con una medular de puro músculo y físico que responde a las características del fútbol moderno.

Roberto Morales