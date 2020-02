Las opciones de Zidane tras la lesión de Hazard

Eden Hazard ha vuelto a caer lesionado en el peor momento de la temporada. El Real Madrid afronta días decisivos con respecto a sus opciones de levantar algún título esta temporada. La fisura en el peroné distal derecho impedirá al belga ser partícipe de los enfrentamientos ante el Manchester City en los octavos de final de la Champions como en el clásico frente al Barcelona el próximo domingo.

Ante esta destacable ausencia, que podría extenderse entre dos y tres meses, Zidane deberá tirar de repertorio táctico y de fondo de armario para superar este tramo de la temporada y seguir peleando por los títulos de liga y Champions. Para ello el francés cuenta con varias opciones.

4-3-3 Con Vinícius y Bale



La primera opción es la más sencilla. En el 4-3-3 del Madrid, Zidane simplemente debería sustituir al belga por Vinicius, quien en los últimos partidos parece haber recuperado la velocidad y el regate que enamoró al público del Bernabéu la temporada pasada. En esta formación, Gareth Bale sería el encargado de ocupar la banda derecha y aportar el gol que el joven extremo brasileño no acaba de encontrar con la camiseta blanca.

En esta misma alineación, Zidane cuenta con varias alternativas. Si Bale continuase enlazando lesiones y no convocatorias, el francés podría apostar por posicionar a Lucas Vázquez en ese costado, ofreciendo trabajo y sacrificio al equipo a cambio de capacidad goleadora y velocidad punta. Rodrygo Goes sería otra alternativa, pudiendo jugar en cualquiera de las bandas indistintamente. Eso sí, el carioca no podrá disputar el partido del Camp Nou tras ser expulsado con el Castilla este fin de semana.

4-4-2 Con Benzemá y otro delantero



El conjunto blanco ha jugado en varias ocasiones con cuatro centrocampistas esta temporada. En una formación con el equilibrio por bandera, Zidane podría juntar en un mismo once a Casemiro, Valverde, Kroos y Modric para controlar el encuentro a través de la posesión. Benzemá, junto a Bale, serían los encargados de aportar goles. Isco, en lugar de Modric, y Jovic, en la posición de Gareth, tendrían cabida en este once.

4-5-1 de la Supercopa de España



En la Supercopa de España Zinedine Zidane sorprendió alineando ante el Valencia a sus cinco centrocampistas. Casemiro, Valverde, Modric, Kroos e Isco partieron de inicio para dominar el encuentro y no conceder espacios al conjunto che. El 3-0 final parecía indicar que el francés había encontrado un planteamiento eficaz para partidos importantes, sin embargo tuvo que deshacer esta formación ante el Atlético de Madrid hasta en dos ocasiones -la propia Supercopa y en liga- ante la incapacidad para generar peligro en la portería contraria.