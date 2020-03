El golazo por el que comparan a Mbappé con Ronaldo Nazario

Hace tiempo que Kylian Mbappé dejó de ser un aspirante para convertirse en toda una estrella mundial. El francés se ha convertido en el referente del París Saint-Germain y de la selección francesa, por delante de compañeros como Neymar o Antoine Griezmann. El '7' no deja de maravillar a sus aficionados semana tras semana ya sea con goles, asistencias o regates de vértigo.



La última genialidad de Mbappé llegó en el encuentro de copa francesa ante el Olympique de Lyon. Corría el minuto 70 del encuentro, donde el PSG ya se encontraba ganando por un tanto a dos además de contar con un jugador más en el césped por la expulsión de Marçal, cuando Mbappé enganchó la pelota en campo propio y arrancó la moto. Tras superar a un primer rival con una bicicleta y un cambio de ritmo meteórico, el astro francés recorrió todo el campo hasta llegar al área rival, donde recortó a un segundo central y batió al guardameta por el palo corto.





Mbappé acaba contrato en 2022 y no se decide a renovar

El partido finalmente acabaría con la victoria parisina por 1-5 con hat-trick del propioaccediendo de esta forma a la final del torneo francés, donde se enfrentarán al vencedor del duelo entreque se disputa esta noche a las 20:55 horas.Con este triplete,alcanza ya la cifra de treinta tantos esta campaña, además de diecisiete asistencias, siendo el máximo realizador de su conjunto por delante de(20 goles),(17 tantos) y(14 goles).Hace apenas unos días,dejó otra muestra de su calidad en un encuentro de la Ligue 1, donde eles líder en solitario con 13 puntos de ventaja sobre el. En el duelo frente al, el astro francés realizó una elástica acompañada de dos caños para el deleite de la grada parisina.Es complicado pensar que eldeje salir a la estrella francesa, pues el dinero no es una preocupación para el club francés. Sin embargo, el jugador acaba contrato en 2022 y de momento no se ha sentado con el club ha negociar una ampliación, y las declaraciones de este cada vez que es preguntado sobre esta situación no invitan a pensar que cambiará en las próximas semanas.Ante esta situación andan atentos equipos de toda Europa, siendo elel equipo más interesado en hacerse con el francés. No han sido pocos los guiños entre blancos y, concretamente hacia su entrenadorZidane, a quienconsidera su primer ídolo. Por su parte, el técnico del Realafirmó estar "enamorado de" y podría ser la llave que hiciera que este traspaso se llevara a cabo.