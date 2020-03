Las dos alternativas que maneja el Madrid para sustituir a Zidane

La temporada del Real Madrid podría saltar por los aires en cualquier momento. El equipo blanco tiene pie y medio fuera de Europa tras el resultado obtenido en el Bernabéu ante el Manchester City, y de no ser por el triunfo en El Clásico la liga se le habría puesto casi imposible, pues el conjunto de Zidane solo ha sido capaz de lograr cuatro puntos en las últimas cuatro jornadas (empate ante el Celta de Vigo en el Bernabéu, derrota en el Ciutat de Valencia, victoria ante el Barcelona y derrota en el Benito Villamarín).



Una temporada en blanco es un síntoma casi irreversible de cambio en el banquillo del Santiago Bernabéu. Por muy cercana que sea la relación entre entrenador y presidente, y a pesar de las tres Copas de Europa que levantó el francés en su primera etapa, acabar el año sin lograr ninguna de las dos grandes competiciones dejaría al equipo de Chamartín nuevamente en la necesidad de buscar un nuevo técnico.



Ante esta posible situación, desde las oficinas del Santiago Bernabéu ya trabajan en encontrar alternativas por si se acabase por destituir a Zinedine Zidane a final de temporada. Según informa el diario Marca, son dos las opciones que maneja el equipo blanco para la próxima campaña: Mauricio Pochettino y Massimiliano Allegri.



El técnico argentino ex de Tottenham -destituido esta misma temporada tras llegar a la final de la Champions en la pasada edición- y del Espanyol entre otros es una antigua pretensión del presidente del Real Madrid. La relación entre ambos es muy fluida, y tras la primera salida de Zidane del banquillo blanco fue el principal candidato, y solo la imposibilidad para abandonar el Tottenham impuesta por Daniel Levy -su presidente- privó al entrenador de Murphy dirigir en el Santiago Bernabéu.



Por su parte, el técnico italiano también estuvo vinculado al Real Madrid la temporada pasada. Allegri fue uno de los nombres que surgió tras la destitución de Julen Lopetegui en la goleada del Barcelona en el Camp Nou. Finalmente sería Santiago Solari quien se haría cargo del primer equipo madridista, pero la opción de Massimiliano sigue resonando por los pasillos del Bernabéu, donde no son pocos los que piensan que el equipo necesita un entrenador de mano dura.





El título liguero, en once finales

