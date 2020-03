El Real Madrid comienza a sondear el ERTE

Como venimos comprobando en los últimos días, los efectos del COVID-19 en nuestro país no solo afectan al ámbito de la salud, también al aspecto económico. En este sentido, el mundo del deporte no se está quedando al margen tampoco. Muchos clubes de Primera división están teniendo que hacer frente en estos días a importantes decisiones para salvaguardar el futuro a corto y medio plazo económico de los mismos, y vemos como equipos como el Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid o el Espanyol están optando por realizar ERTEs.

Si bien parecía que el Real Madrid iba a quedar al margen de esta circunstancia, según señala el diario El País la línea de pensamiento de la directiva blanca habría cambiado en las últimas horas. Según esta información, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se comunicó con el capitán del primer equipo, Sergio Ramos, para transmitirle que no se tocarían sueldos de jugadores de ninguna sección ni de empleados, entorno a unos 800.

Esto se debía, principalmente, a la buena salud económica del conjunto de Chamartín respecto a otros clubes de Primera. El ejercicio anterior se cerró con 156 millones de euros de saldo en tesorería, lo que junto a disponibilidades financieras, permitiría al equipo afrontar con holgura los compromisos de pago previstos.

Sin embargo, con el escenario actual y las dudas en torno al retorno de la competición en cuanto a tiempos y formas ha causado un cambio de planes en las oficinas del Bernabéu. Si bien el acuerdo del recorte salarial se encuentra en una fase muy temprana, desde dentro del club ya no se duda en que esto se producirá. "Si no se va a jugar, no podrán cobrar todos".

Y es que tanto las taquillas como los ingresos por derecho de televisión son dos de las principales fuentes de ingresos del club blanco, que esperaba recaudar entorno 341,1 millones de euros por ambos conceptos. Sólo en la faceta de marketing el equipo del Bernabéu obtiene más ingresos, con 371,1 millones.

El primer paso será decretar que herramientas utilizan para este ajuste, pues el ERTE no acaba de convencer entre las grandes esferas. También esperan desde los despachos llegar a un acuerdo con los jugadores, aunque las conversaciones no han comenzado todavía. Con este se tratará de evitar tocar los sueldos más bajos en el club.