Pablo Blanco recuerda a Benito y la apócrifa anécdota con Biri Biri

El responsable de las divisiones inferiores del Sevilla FC, Pablo Blanco, recordó este jueves al fallecido defensa Gregorio Benito como "un jugador muy ganador y muy de los años setenta", pero consideró que la anécdota que se le atribuye con su compañero del Sevilla Biri Biri es apócrifa.

El delantero gambiano Alhaji Momodo Nije 'Biri Biri' fue el primer jugador africano de la historia del Sevilla y todavía hoy mantiene una estrecha amistad con un Blanco que, aunque cinco años menor que Benito, se cruzó con él en los terrenos de juego durante más de un decenio.

"Era un tío con mucho carácter y mucha fuerza, poderoso en su juego, algo rústico pero magnífico para su equipo, muy de la tradición ganadora del Real Madrid de aquella época", recordó para Efe un Blanco que compartía con Benito la estirpe de los defensas graníticos en ese fútbol de pelo en pecho y pedernal.

El gurú de la cantera sevillista, sin embargo, no recuerda que su amigo Biri Biri pronunciase jamás la frase -"señor Benito, por favor, no me pegue más"- que se le ponen en su boca, aunque la ha escuchado referir porque ha quedado en la leyenda y otras versiones la atribuyen a William Modesto Verísimo 'Bio', un brasileño que por los mismos años jugaba en el RCD Espanyol.

Los caminos de Benito y Biri Biri sólo se cruzaron en dos ocasiones, ya que el veloz atacante africano estuvo cuatro temporadas en el Sevilla -entre 1973 y 1978, con el interludio de la campaña 76/77- y en dos de ellas compitieron los sevillistas en Segunda División.

De esos tres duelos del gambiano contra los merengues, uno en la temporada 75/76 y los dos de la 77/78, Benito disputó los dos primeros: un 1-1 en el Sánchez-Pizjuán, con gol local de Biri Biri, precisamente, y de Paul Breitner para los visitantes; y un 3-0 en el Santiago Bernabéu, gracias a un doblete de Santillana y a un tanto de Pirri.

Debió ser aquél un partido duro, porque ha quedado en los anales que se tuvieron que retirar por lesión dos futbolistas, pero ninguno en lances con Gregorio 'Hacha Brava' Benito, ya que uno de ellos fue el propio Benito y el otro, su compañero Ulrich 'Uli' Stielike.