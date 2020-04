Odegaard está ya para jugar en el Real Madrid, según extécnico del Vitesse

Moscú, 10 abr (EFE).- El noruego Martin Odegaard, uno de los jugadores revelación de la liga española, está preparado para jugar en el Real Madrid la próxima temporada, según Leonid Slutski, su antiguo entrenador en el Vitesse holandés.



"Yo estoy seguro de que Martin está preparado para jugar hoy mismo en el Real Madrid", comentó a Efe Slutski, actual técnico del Rubín Kazán, en conversación telefónica desde su confinamiento en Moscú.



ODEGAARD, LISTO PARA EL MADRID



Slutski, que dirigió a Odegaard en el Vitesse durante una temporada (2018-19), está convencido de que el zurdo noruego, que está cedido en la Real Sociedad, ya es una estrella en ciernes del fútbol mundial y triunfará en el equipo blanco.



"No lo será; ya es un futbolista de altísimo nivel. Es capaz de luchar por un puesto en cualquier equipo del mundo. Si el Madrid le da la oportunidad, Martin acabará jugando", insiste.



El ruso, que fue campeón de liga con el CSKA Moscú y seleccionador de su país en la Eurocopa 2016, se convenció definitivamente de que Odegaard tiene nivel para el Real Madrid cuando vio esta temporada los partidos que enfrentaron al equipo de Zidane y a la Real Sociedad.



"Cuando vi cómo jugó en el Santiago Bernabeu, me convencí absolutamente de que tiene la calidad individual para jugar en el Madrid", explicó.



En su opinión, el noruego de 21 años es un jugador "universal", que puede jugar "casi en cada posición de la línea de ataque".



"El esquema del equipo no es un problema para él. Puede jugar tanto de 10 como en la banda, a ser posible derecha. No importa si es un 4-4-2 o un 4-4-3. Por buscarle un defecto, lo ideal es que fuera más rápido. Le falta un poco de velocidad inicial, no es como Mbappé", señaló.



ROBOT HIPERPROFESIONAL



Además, agregó: "Es muy fuerte a nivel psicológico. Tiene una gran seguridad en sí mismo. Puede jugar de manera estable durante mucho tiempo".



También destaca que el noruego es "un gran profesional", que dedica "varias horas al día" a trabajar en el gimnasio y se alimenta "correctamente".



"Es hiperprofesional. Casi como un robot. Martin tiene uno de los niveles de profesionalidad más altos que he visto en toda mi vida", resaltó.



Slutski mantiene una estrecha relación con Odegaard, con el que habló por teléfono esta misma semana.



"Que en la Real Sociedad esté jugando así no es sorpresa para mí, ya que el pasado año ya jugó a un altísimo nivel conmigo en Holanda", comentó, en alusión a los once goles y doce asistencias en su única temporada en el Vitesse.



Reconoce que el año y medio que Martin jugó cedido en el Heerenveen holandés supuso un frenazo a su progresión.



"No se puede decir que estuviera bien en el Heerenveen. Sus datos estadísticos fueron pobres y no progresó. Martin fue una decepción en sus dos primeras temporadas en Holanda. Mientras, nosotros buscábamos jugadores en esa posición. Queríamos reforzar la línea de ataque", indicó.



VITESSE, SU GRAN SALTO ADELANTE



El ruso explica que fue una suerte que ambos coincidieran en el Vitesse, ya que él se considera "especialista" en "reanimar" grandes talentos que por algún motivo no han podido cumplir con las expectativas.



"Para mí mismo, reanimar la carrera de Martin era un gran desafío. Martin, su agente y yo nos pusimos de acuerdo muy rápido. Para él fue un pequeño salto adelante, ya que el Vitesse era un equipo más fuerte", señaló.



Tuvo que trabajar en el plano psicológico con el noruego, ya que, como admite ahora, "no es el jugador más abierto y sociable del mundo".



"Felizmente, lo logré y la pasada temporada fue la mejor de su carrera. Su rendimiento en el Vitesse fue muy importante para él y le permitió recibir muchas ofertas, no sólo de la Real Sociedad, sino también del Liverpool y el Ajax. Y es que fue uno de los mejores jugadores del campeonato holandés", apuntó.



Por ese motivo, según Slutski, el noruego le está "muy agradecido" y conversan regularmente sobre aspectos deportivos y cotidianos.



FELIZ EN LA REAL SOCIEDAD



"Es muy agradable participar en el crecimiento de Odegaard como futbolista. Hablamos esta semana y me dijo que es muy feliz, tremendamente feliz en la Real Sociedad, tanto con el equipo como en la ciudad", apuntó.



En sus conversaciones, Odegaard habla muy bien tanto de los compañeros de equipo como de su actual entrenador en el equipo vasco.



"Se lleva muy bien con los compañeros, especialmente con Isak. Bueno, es lógico, ya que uno es noruego y el otro sueco. Tienen una especie de hermandad escandinava. Es muy feliz de jugar en La Liga y en un equipo como la Real Sociedad", añade.



Por ello, sobre la posibilidad de que siga un año más en San Sebastián y retrase su salto al equipo madridista, adonde llegó como un diamante en bruto en 2015, prefiere abstenerse.



"Está claro que el Real Madrid decidirá su futuro con Martin al final de la temporada. ¿Que si puede quedarse un año más en la Real Sociedad? No sé. De lo que estoy seguro es de que está listo para jugar en el Madrid la próxima temporada", sentenció.



Ignacio Ortega