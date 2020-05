Isco la lía con un 'me gusta' contra los 'Cayetanos'

Si hace unos días era Pepe Reina el que estaba en el centro de la polémica, hoy es otro futbolista, Isco Alarcón, el que está en boca de todos. En un momento en el que la sociedad española parece estar muy polarizada por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, cualquier gesto, o mejor dicho, cualquier retuit o 'me gusta' suele ser examinado al segundo.

Y esto es lo que ha ocurrido con el talentoso futbolista del Real Madrid, que ha dado 'me gusta' a un tuit del rapero Rayden en el que publicaba una foto con su nueva camiseta en la que se podía leer: "ACAB. All Cayetanos Are Bastards". Pero, ¿quiénes son los 'Cayetanos'?

Todo comenzó con las protestas del exclusivo barrio de Salamanca de madrid contra la gestión del gobierno por la crisis del coronavirus. Una protestas en las que se podía ver a gente de dicho barrio con ropa de marca, banderas de España, incluso algunos golpeando señales de tráfico con palos de golf o manifestándose en un descapotable de lujo.

Unos los aplauden y otros los critican, como ha sido el caso del famoso rapero en cuya camiseta se puede leer "Todos los Cayetanos son bastardos", acompañados de un dibujo de dos palos de golf. Un tuit que ha gustado a Isco.