Van der Vaart lanza varios dardos a Cristiano: "Yo tenía más calidad técnica que él"

El exfutbolista holandés Rafael Van der Vaart tuvo un desafortunado paso por el Real Betis en la 15/16 (sólo 301 minutos en nueve partidos, apenas cuatro de titular) que ensombreció un poco una carrera sobresaliente, con un subcampeonato del mundo con su selección en 2010 y brillantes etapas en el Ajax, el Hamburgo, el Real Madrid y el Tottenham. Un currículum exitoso que quizás endulza un poco de más el excentrocampista, que ha usado un particular baremo para medir su talento: "Yo tenía más calidad técnica que Cristiano Ronaldo".

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista en redes sociales, tan recurrentes en estas semanas de confinamiento, con el también exfutbolista Peter Crouch, que fue compañero de Van der Vaart en el Tottenham. El titular, indudablemente llamativo, ha dado la vuelta al mundo y ha generado acalorados debates en redes sociales.

No obstante, más allá de la grandilocuente comparación, de esta frase puede deducirse que Van der Vaart no guarda un especial cariño de Cristiano, con quien compartió vestuario en el Real Madrid durante la temporada 2009/2010, el año antes de que el holandés se fuera a Inglaterra. Todo lo contrario, en un intento de darle otro palo al astro portugués, a Rafa le jugó una mala pasada su evidente corta memoria.

El exbético hizo especial hincapié en la desmedida ambición de la actual estrella de la Juventus, a quien en más de una ocasión se le ha visto más enfadado por fallar una ocasión que feliz por comprobar que el rechace lo mandó dentro de la portería un compañero suyo. En este sentido, Van der Vaart asegura que un triplete suyo hizo enfadar al luso, que estuvo de morros en el vestuario del Santiago Bernabéu, incapaz de alegrarse por el bien común.

"Ganamos 6-0 en casa ante el Sporting de Gijón. Yo marqué un 'hat-trick', pero él no metió ese día y en el vestuario estaba furioso. Normalmente, si fuese entre tú y yo, nos vamos a tomar cervezas. Él no". Desde luego, la descripción casa a la perfección con la imagen de Cristiano. Sin embargo, como apuntaban muchos en las redes sociales, el ejemplo es del todo impreciso, ya que ese partido fue el 24 de septiembre de 2008, fue un 7-1 para el Madrid, y no un 6-0, y Cristiano no marcó... porque ni siquiera jugó. Es más, ¡todavía estaba en el Manchester United y no fichó por los blancos hasta un año después!