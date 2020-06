Figo atiza a la propuesta de Podemos de condecorar a Fernando Simón

El exfutbolista Luis Figo no es de lo que se muerda la lengua en las redes sociales. El exmadridista, que sigue viviendo en la capital de España, no ha dudado en salir al paso de la propuesta de Unidas Podemos por la que pretendía otorgar la Medalla de Oro de Zaragaoza al director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias, el zaragozano Fernando Simón, como se planteó el pasado jueves.



"Qué rápido se ponen medallas!!", escribía el portugués en su perfil de Twitter tirando de ironía.





Que rápido se ponen medallas!!?????? https://t.co/rK14HoI6C0 — Luís Figo (@LuisFigo) June 12, 2020

Bla Bla Bla Bla!!! Mucho leer y poco dicer ?? https://t.co/Cz6LDjBlMM — Luís Figo (@LuisFigo) June 6, 2020

Zaragoza no tiene prevista otorgar la medalla a Simón