James carga contra el Madrid, Florentino y Zidane

James Rodríguez era noticia el pasado domingo después de sus sorprendente titularidad en el Reale Arena. Sin jugar en LaLiga desde octubre, el colombiano tenía la opción de reivindicarse, pero ya fuera por la posición que ocupó -muy escorado en banda- o porque la Real apenas dejó maniobrar y dominar a su equipo en los minutos que estuvo en el campo, la realidad es que apenas destacó y acabó sustituido.

El colombiano no pudo dar el golpe sobre la mesa que necesita para cambiar su situación, pero sí parece haberlo hecho ante los micrófonos de GolCaracol, donde no ha dudado en lanzar dardos a su propio club por no dejarle ir al Atlético -sin nombrarlo-, a Florentino Pérez y, aunque en menor medida, también a Zidane.

"Hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que el Real Madrid rechazó", asegura James. El propio Gil Marín reconocía el pasado año que la opción dependia "mucho del presidente del Real Madrid". Evidentemente, éste se negó.

"No quise quedar mal con la gente del Madrid, sabía desde un principio de la temporada que mi rol en el Madrid no iba a ser protagónico. En los primeros entrenamientos en agosto me dejaban afuera en los trabajos tácticos, me sentía incómodo porque nunca había vivido eso. Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer, porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español. Sinceramente era al club que quería ir y no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo", asegura un James, que se negó a aceptar las otras opciones que se presentaron.

"Hubo una oferta de Italia -Nápoles- pero no me convenció porque sentía que no era buena. En su momento mi representante, Jorge Mendes, me dijo que el Real Madrid lo había llamado, que tenían una propuesta de China. Yo le dije que a China no voy por más que ellos (el Madrid) quieran", manifiesta el colombiano, quien no se ve aún "preparado" para ir a China porque siente que puede "dar mucho más fútbol en Europa".

No acabaron ahí sus quejas y, aunque con moderación, también atiza a Zidane. "Me gustaría saber por qué no juego, entiendo que cuando ganas con unos jugadores es difícil cambiar, pero también es difícil rendir cuando no tienes minutos seguidos", asegura un James que admite que su relación con el entrenador es "cordial, sin problemas. Nunca lo hemos tenido"

"Se dicen muchas cosas de mí y casi todas mentiras. Lo que más me incomoda es que se dude de mi profesionalismo, eso no lo acepto (...) En este momento mi rol no es protagónico. Estoy entrenándome y trabajando para cuando me toque estar hacerlo bien. También estoy pensando en el futuro, que donde esté tengo que rendir a mi máximo nivel", dijo y agregó que no sabe que pasará con su carrera pero que si le dan a elegir "escogería un club donde pudiera mostrar mis capacidades y mis condiciones".

"Sé que con mi talento y algo de continuidad podría ayudar al equipo en muchísimas facetas. Pero entiendo que Zidane tenga su base, ha ganado cosas importantes con los jugadores de su confianza", aseveró el internacional cafetero, quien también advierte que "es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que sabes y los que están en el mundo del fútbol saben de lo que digo".