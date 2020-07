Zidane apunta al aspecto económico para explicar la marcha de Achraf

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dejó entrever que la salida de Achraf Hakimi del club rumbo al Inter de Milán tras acabar su cesión de dos años en el Borussia Dortmund, tiene una parte económica que resulta decisiva.

"Hakimi es un jugador nuestro pero aquí puede pasar de todo", confesó Zidane reconociendo que puede salir del club blanco en las próximas horas. "Ha hecho una buena temporada y en este club hay dos cosas, la parte económica y la deportiva. Sabemos la situación de las dos cosas pero no es el momento de hablar de eso", añadió.

Las pretensiones de Achraf para renovar su contrato no van en la línea que tenía pensada para el jugador la dirección deportiva del Real Madrid, según informan a Efe desde el club. Zidane lo corroboró haciendo referencia a lo económico cuando fue preguntado por el jugador y reconoció que "en breve" se sabrá más.

"Pueden pasar cosas en breve pero esto, de todas formas, es de la parte deportiva del club. Mañana tenemos un partido y a mí es lo que me interesa más. No digo que no me interese la situación de Achraf, pero es la parte del club y veremos lo que va a pasar en estas horas", explicó.

No quiso incidir más en la decisión del Real Madrid de traspasar al jugador que debutó en la elite de su mano. "No hay respuesta, está el club, un jugador y luego el entrenador. Al final hay cosas que se deciden y ya está, nada más. Las tres cosas son importantes".