Zidane: "San Mamés es siempre complicado"

Madrid, 4 jul (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, resaltó las dificultades que les esperan en San Mamés, un estadio que dijo es "siempre complicado para todos los equipos", y destacó que tendrán que "hacer un gran partido" si quieren superar al Athletic Club y dejar la Liga prácticamente sentenciada.



"Es otro partido con mucha dificultad seguro, San Mamés es un campo que siempre ha sido complicado para todos los equipos. Conocemos la situación y vamos a tener que hacer un gran partido. Estamos preparados para hacerlo", dijo en la rueda de prensa telemática que ofreció.



Zidane no quiere que nadie rebaje la intensidad y los cuatro puntos más la diferencia de goles de distancia con el Barcelona, asegura que aún no ha sentenciado el pulso por el título liguero.



"Los futbolistas prefieren jugar mucho. Una semana sin partido no es lo que más nos gusta. El ritmo de partidos de Liga es fuerte y va a ser así hasta el final de temporada. Estamos en el buen camino pero aún no ha terminado y quedan cinco partidos en los que vamos a intentar seguir así", dijo.



Resaltó el técnico madridista que "todos" sus jugadores "son importantes" jugando cada tres días. "Desde que hemos vuelto a la competición tenemos mucha concentración. Estamos bien. Hasta que acabe voy a disfrutar de estos jugadores cada día. Tenemos otro partido complicado y toda nuestra energía es para el partido".



Nada distraerá a Karim Benzema, ni el pulso con la fiscalía francesa del que Zidane no quiso hablar. "Son temas personas y si lo tengo que hablar con Karim tranquilamente no lo voy a hablar aquí. Le veo bien anímicamente y pensando en el partido de mañana".



Otro jugador francés como Raphael Varane causará baja en Bilbao junto a Eden Hazard y Nacho Fernández. "Es sobre todo por precaución", admitió Zizou. "Va a mucho mejor pero como es un golpe en las cervicales hay que tener cuidado y no quiero asumir ningún riesgo con él. Además ha jugado mucho los últimos partidos y no viene mal un descanso tras tantos minutos acumulados".



El técnico del Real Madrid tuvo palabras de elogio para Thibaut Courtois, decisivo en cada partido con sus intervenciones. "Está demostrando que es un portero grandísimo. No me voy a meter en si es el mejor del mundo porque cada uno tiene su opinión. Estamos orgullosos de tener a Thibaut, sus datos son impresionantes y me alegro porque todos competimos y estamos comprometidos con las cosas que hacemos. Es nuestro portero y no es nada fácil en el Madrid".



Cerró su comparecencia destacando el trabajo realizado durante el confinamiento y valorando jugar a las 14:00 horas. "Los jugadores saben que la Liga es una competición difícil y larga. Lo que hicieron durante el confinamiento fue bueno y han demostrado que quieren ir a por todo. Aquí no hay nada de euforia porque no hemos ganado nada".



"No sé como va a ser jugar a las dos de la tarde. Los entrenamientos los hicimos un poco más tarde para estar más cerca de la hora del partido. Para nosotros no cambia nada, luego veremos en el partido pero estamos concentrados", sentenció.