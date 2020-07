Ceballos, objeto de deseo: Arteta tira de un brazo y el Betis del otro

Vienen intercambiándose guiños desde hace meses y preparando un terreno que confirman los últimos movimientos a la desesperada que realizan en Londres para retenerle. El Betis está muy pendiente a cómo se desarrolle el verano de Dani Ceballos, una vez concluya la temporada en la Premier League con el Arsenal, club en el que está cedido por el Real Madrid y que se resigna a despedirse de su talento, a pesar de que el centrocampista utrerano haya insinuado numerosas veces su deseo de volver a LaLiga, con Heliópolis como destino preferente.

El deseo de Ceballos, que siempre ha garantizado su total compromiso hasta su último minuto como 'Gunner', es recalar a préstamo en un club en el que sea importante y tenga los minutos necesarios para llegar a tope a la doble cita de 2021 (Eurocopa y Juegos Olímpicos). En el Real Madrid no tiene sitio. El Valencia ha mostrado mucho interés en la ya acabada 'era Celades' y quién sabe. El Betis, donde segundas partes suelen ser buenas, sí puede ser ese club; pero también es un buen candidato el Arsenal. Eso, al menos, es lo que asegura el entrenador del conjunto inglés, Mikel Arteta.

El canterano verdiblanco, de 23 años, se ha convertido en una figura clave para el Arsenal a medida que ha ido avanzando la temporada, después de empezar bien con Emery y de costarle arrancar con Arteta, tras ausentarse varias semanas por una inoportuna lesión. Ha progresado mucho, anotó un salvador gol sobre la bocina en la victoria en FA Cup ante el Sheffield United y ha conquistado al técnico español.

"Estoy realmente feliz con él", confesó Arteta en rueda de prensa el pasado sábado, después de la victoria ante el Wolves por 0-2, encuentro sentenciado con un gol de Lacazette en una acción fabricada por un Dani Ceballos que en sólo diez minutos revolucionó el encuentro al poco de entrar como suplente en el 83'.

"Me encanta lo mucho que le gusta jugar al fútbol, la pasión que pone en cada sesión de entrenamiento y en cada juego. Sus celebraciones, ya sea en el campo o en el banquillo... Pone toda su vida en ello", exclamó sobre el exbético un Arteta que también añadió motivos técnicos para que el club haga todo lo posible por alargar su cesión: "Está evolucionando de la manera correcta y se ha convertido en un jugador realmente importante para nosotros".

"Estamos hablando con el Real Madrid, obviamente no somos dueños del jugador, no está en nuestras manos. Los clubes necesitan comunicarse y ver qué podemos hacer", concluyó, instando al Arsenal a realizar un esfuerzo y, al mismo tiempo, admitiendo entre líneas que, a día de hoy, el futuro de Ceballos apunta lejos de Londres. Arteta le tira de un brazo y el Betis sujeta el otro; pero no será sencillo para ninguno.

El Arsenal, octavo, se ha complicado mucho estar en Europa la próxima temporada y el caché del internacional español es elevado y requiere de un esfuerzo extra en un mercado condicionado por la crisis de la Covid-19 y al que Ángel Haro y Lopez Catalán ya han admitido que acudirán "con prudencia". Una vez anunciado Pellegrini y ultimando la incorporación de un director deportivo, tocará centrarse en fichajes. Y el nombre de Ceballos, sin duda, va estar sobre la mesa.