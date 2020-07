Problemas atrás para Zidane; Vinicius no entrenó tras salir "mal" un test del coronavirus

Marcelo baja; Vinicius no entrenó tras salir "mal" un test del coronavirus

Marcelo causa baja para el encuentro del Real Madrid ante el Alavés, por un problema muscular que se conocerá cuando se someta a una resonancia magnética, mientras que Zinedine Zidane informó que la ausencia de Vinicius se debe a un error en el test del coronavirus y confía en contar con el extremo brasileño tras realizar uno nuevo.

"Me informó nuestro médico que el test salió mal y vamos a repetir la prueba esta mañana y esta tarde tendremos resultados", desveló Zidane sobre Vinicius.

El técnico aclaró que el brasileño no ha dado positivo y que fue un error en el test que propició que siguiendo el protocolo de LaLiga el jugador no entrenase en la mañana del jueves con sus compañeros.

"No ha dado positivo, ha salido mal porque a veces hay errores, no es negativo y positivo, puede pasar y nosotros como siempre con LaLiga cuando pasa una cosa así no puede entrenar el jugador. Hemos repetido el test y esta tarde tendremos el resultado. Se verá el error y va a estar con nosotros mañana", aclaró el técnico francés.

Sin embargo confirmó que Marcelo sí está lesionado y deseó que sea poco el percance. "Lo de Marcelo ha tenido una pequeña molestia y ojalá sea muy pequeña la lesión . No ha entrenado esta mañana, veremos estos días porque tiene que pasar una resonancia mañana. Lo tengo claro para el partido pero no diré quien va a jugar ahí", manifestó con los problemas defensivos que tiene con las bajas de Sergio Ramos, Dani Carvajal, Marcelo y Nacho Fernández.