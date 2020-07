Bale se pasa al "Siesta.Golf.Madrid" durante el Madrid-Alavés.

El madridista Gareth Bale ha vuelto a dar que hablar por su actitud en el ultimo partido del Real Madrid. El galés, que volvió a ser suplente, fue cazado por las cámaras de Gol durante el Real Madrid-Alavés dando una 'cabezadita' en la grada.



El futbolista no tuvo reparos en acomodarse en los asientos del Alfredo Di Stéfano. Estiró las piernas, se cruzó de brazos y se colocó la mascarilla sobre los ojos como si fuera un antifaz para dormir.



No extraña que Zidane no cuente con él en los últimos partidos tras el parón. De hecho, no juega desde el partido ante el Mallorca, el 24 de junio.