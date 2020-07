Sufrimiento de campeón, la apuesta por Mendy y 21 goleadores diferentes

El Real Madrid logró este lunes ante el Granada (2-1) su novena victoria consecutiva, pleno tras el parón debido al coronavirus, lo que le permite tener el 34º título de liga de la historia del club al alcance de la mano gracias a los tres puntos conseguidos en un partido en el que tuvo que sufrir y en el que el francés Ferland Mendy volvió a destacar con su tanto. Con él, ya son 21 los goleadores del equipo en esta temporada en liga.

Estas fueron las claves de la victoria ante el Granada:

1. Sufrimiento de campeón

En un campeonato tan largo -38 jornadas- como LaLiga Santander hay partidos que se te atascan cuando menos te lo espera. Incluso a pesar de que los tengas encarrilados y parezca que tienes ya los tres puntos en el bolsillo, como le pasó al Madrid cuando se vio 0-2 arriba en el minuto 16 contra el conjunto nazarí.

"Se ha conseguido la victoria pero hay cosas en las que no se pueden pecar", dijo un autocrítico Sergio Ramos tras la victoria. Por su parte, Zidane, que expresó, siendo poco habitual en él, la tensión de los 90 minutos al finalizar el encuentro con un grito de rabia, ponderó el sufrimiento de los suyos: "Para conseguir cosas buenas hay que sufrir y me quedo con el sufrimiento de los jugadores porque supimos aguantar como equipo".

2. La apuesta por Mendy

"No me sorprende, es una petición mía", aseguró Zidane sobre su compatriota Mendy merced al gran rendimiento de este en los últimos partidos. "Lo único que no se puede hacer es compararlo con Marcelo, porque Mendy es Mendy y Marcelo es Marcelo, pero tiene futuro y está demostrando que el Real Madrid es un sitio para él", amplió en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Granada.

El lateral izquierdo, llegado procedente del Olympique de Lyon el pasado verano para disputarle la titularidad a Marcelo, empezó la temporada sin mucho protagonismo debido a una lesión muscular, pero poco a poco se fue ganando un sitio en el equipo, aprovechando las ausencias del brasileño Marcelo Vieira por lesión, y tiene buena culpa del poderío defensivo de su equipo. Además, contra el Granada, Mendy se estrenó como goleador con la camiseta del Madrid haciendo gala de su gran zancada y potencia.

3. 21 goleadores diferentes

Un tanto que hizo alcanzar al conjunto dirigido por Zidane una cifra espectacular: 21 goleadores diferentes en lo que va de LaLiga Santander. Una estadística que representa también el juego coral del equipo y cómo maneja 'Zizou' la plantilla, dando oportunidades a muchos futbolistas. En la lista de anotadores destaca la importancia ofensiva de los centrocampistas.

Solo Militao, Brahim -quien sí marcó un gol en copa- y los porteros Courtois y Altube se han quedado sin celebrar un gol en el campeonato doméstico: Benzema (18), Ramos (10), Casemiro (4), Kroos (4), Modric (3), Vinícius (3), Valverde (2), Bale (2), Asensio (2), Jovic (2), Rodrygo (2), Lucas Vázquez (2), Varane (2), Mariano (1), Hazard (1), Isco (1), James (1), Carvajal (1), Nacho (1), Marcelo (1) y Mendy (1).

4. Las tácticas de Zidane

Dicha gestión de plantilla del técnico francés, que siempre que se le pregunta por la participación de un futbolista asegura que son 25 y que cuenta "con todos" porque son "futbolistas del Real Madrid" también está sacando a relucir sus variaciones tácticas que están dando puntos clave.

Frente al Granada volvió a optar por cinco centrocampistas. Más Benzema, que tiene alma de '10' y puede contar como medio más. Mucho futbolista por dentro y laterales muy largos, pero a priori falta de contundencia ofensiva. Una pega que se difuminó a los 16 minutos de partido cuando el Madrid ya ganaba 0-2 tras un arranque fugaz.

5. La segunda juventud de Modric.

Zidane siempre ha creído en él, un futbolista diferente que logró desbancar la tiranía de Messi y Cristiano en los premios individuales. Justo desde ese Balón de Oro en 2018 tras llevar a Croacia a una final del Mundial y ganar la Champions con el Madrid, pareció que se le acababa el físico al genio de Zadar, pero el entrenador francés lo ha recuperado para la causa.

Con los 35 años esperándole el 9 de septiembre y con contrato hasta junio de 2021, Modric ha vuelto del confinamiento en plena forma, incluso arrebatándole el puesto en ocasiones a un uruguayo Fede Valverde que tiró la puerta abajo esta temporada con un despliegue físico abrumador. Tras el parón, Luka ha sido titular en siete de los nueve partidos del Madrid -uno se lo perdió por acumulación de amarillas- y solo frente al Getafe se marchó pronto al banquillo, en el minuto 63.