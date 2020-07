Nadal: ?El título de Liga es un ejemplo de superación?

Madrid, 17 jul (EFE).- El español Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial con 19 títulos de Grand Slam, 35 Masters 1.000 y doble medallista olímpico, nunca ha ocultado su pasión por el Real Madrid y se mostró muy contento tras el título de Liga conseguido ayer jueves por los del francés Zinedine Zidane y aseguró que este éxito ?es un buen ejemplo de superación?.



?Primero, ilusión. Segundo con un gran compromiso personal de cada jugador. Cuando los jugadores han estado en casa han cumplido su rutina, porque han vuelto en un gran estado de forma, que es más complicado que cuando estás en grupo. Para mí es un buen ejemplo de superación, pasión por lo que uno hace y de compromiso con su faceta profesional?, aseguró en declaraciones a RealMadrid TV.



?Yo personalmente ayer viví un día muy feliz por el título, pero muy triste también por el descenso del Mallorca. Es una victoria muy importante dentro del club porque representa uno de los valores del club, el espíritu de superación?, añadió.



Un Nadal que ponderó el éxito del Madrid y lamentó que no se haya podido celebrar con los aficionados: ?Sin ninguna duda es un título que, dentro de que es un título de Liga muy especial, tiene un mérito superior a muchos otros por todas las adversidades que se han presentado. También es en cierto modo agridulce porque no se puede celebrar con los aficionados y vivimos situaciones que son muy tristes en muchos sentidos?, dijo.



?La gente es consciente de la situación en la que estamos y que no nos podemos relajar. Parece que fue a mejor, pero seguimos teniendo focos de contagio. Esperemos que podamos celebrar las alegrías con nuestra gente dentro de poco tiempo?, amplió sobre el cumplimiento mayoritario por parte de los seguidores madridistas de no salir a la calle a celebrarlo para evitar la propagación del coronavirus.



El tenista destacó la solidez defensiva como una de las claves para haber conseguido la 34ª Liga de la historia del club: ?Me quedo con la profesionalidad. El compromiso ha sido grandísimo. Se ha conseguido que el equipo sea un bloque muy sólido, les han marcado muy pocos goles y de ahí ha partido la base del éxito. No ha sido el año más goleador que hemos tenido como equipo, pero quizá en este año tan particular el hecho de ser un bloque tan sólido atrás ha hecho que los de adelante pudieran desarrollar su talento cuando fuera necesario?, analizó.



Por último, Nadal aseguró que sigue trabajando para ponerse a punto de cara a la reanudación del circuito tenístico, aún sin fecha: ?No se sabe eso aún, yo estoy trabajando en mi academia cada día y preparándome para lo que pueda venir. El tenis vive una situación muy complicada, ya que involucra a gente de todo el mundo. Estamos esperando acontecimientos y ojalá pronto se termine esta pesadilla y podamos volver a la vida que hemos conocido?, concluyó. EFE



