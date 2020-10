Seedorf duda de la implicación de Hazard

Un gol y seis asistencias en 22 partidos entre Liga y Champions no son números para un jugador que viene a marcar diferencias y por el que el Real Madrid pagó más de cien millones hace poco más de un año. Las dudas iniciales sobre Eden Hazard han ido cereciendo conforme pasan los meses y el jugador belga no aparece. Ya sea por su peso, su falta de forma, sus lesiones... no acaba de arrancar y, pese a la protección por parte del club merengue y del propio Zinedine Zidane, ya son hasta los propios ex jugadores los que dudan de su implicación.

Un exmadridista, Clarence Seedorf, sigue confiando en su calidad, pero siembra la duda en cuanto a su implicación. "Siempre dije que Hazard puede estar en lo más alto (con los mejores)" , asegura el holandés en una entrevista con Goal, donde plantea un dilema: "La verdadera pregunta es '¿estás motivado al máximo?'".

Y para valorar su rendimiento pone como ejemplo a los dos mejores jugadores de la última década: Messi y Cristiano. "Hay que mirar la consistencia de las carreras de Messi y Ronaldo. Ambos han demostrado a todos que pueden seguir siendo competitivos a lo largo de los años y que la mente lo es todo. Esto es lo que hace a un gran campeón", destacaba Seedorf.

Pese a ello, cree que a sus 29 años, Hazard aún puede tener un gran futuro por delante una vez que pueda jugar de forma más asidua. Aunque para ello, advierte, debe recuperar cuanto antes el nivel que ofrecía en el Chelsea, porque la exigencia del Madrid no espera a nadie.