Courtois: "Una derrota siempre está bien para despertar"

Madrid, 17 oct (EFE).- Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, lamentó el poco tiempo que tuvieron para preparar el duelo liguero ante el Cádiz por los partidos de selecciones y, tras encajar la primera derrota de la temporada, aseguró que perder "siempre está bien para despertar".



"Es duro dar una explicación ahora. La primera parte ha sido muy mala, tuve que intervenir cuatro veces, no ganábamos los duelos y nos ganaban ellos en casi todo. Al descanso el míster hizo cambios, hemos estado mejor, pero el Cádiz es un equipo muy organizado que defiende muy bien. Si empiezas perdiendo ante estos equipos es muy difícil", aseguró en Movistar+.



"Una derrota siempre está bien para despertar. Hay que volver al trabajo, ver lo que estamos haciendo mal y mejorar, pero tampoco hay que darle más importancia. Es una mala derrota, en casa hay que ganar sobre todo, pero ahora hay que jugar bien contra el Shakhtar, ganar e ir con confianza al Camp Nou", añadió.



A Courtois le costó encontrar razones para explicar la mala imagen de la primera parte y como entraron sin tensión al partido.



"No es fácil de explicar, mañana hay que hablar entre nosotros", admitió. "Solo ayer pudimos entrenar los 20 juntos, con partidos de selecciones es difícil porque no llegan a entrenar todos, pero no es una excusa", añadió.



El portero belga repartió culpa entre todos los compañeros: "En cinco partidos mantuvimos la portería a cero en tres, pero hoy no estuvimos bien en defensa ni en ataque, en general en todo".