Ramos no entrena y se complica su presencia en el estreno de Champions

Madrid, 20 oct (EFE).- Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, se ausentó del grupo por sus molestias en la rodilla izquierda del último entrenamiento en la ciudad deportiva madridista y tiene pocas opciones de jugar en el estreno en la Liga de Campeones ante el Shakhtar Donetsk.



Lo confirmó Zidenine Zidane en rueda de prensa, al mostrar pocas ganas de forzar a Sergio Ramos en una semana de clásico frente al Barcelona y tras ver como los dolores de rodilla le impidieron entrenarse este martes.



"Sergio tiene un problema y de momento no ha entrenado esta mañana con nosotros porque no queremos arriesgar nada. Los jugadores tienen que estar bien y tiene molestias. Mañana veremos lo que va a pasar pero hoy no ha podido entrenar con normalidad", manifestó.



El capitán del Real Madrid sufrió un golpe el pasado sábado ante el Cádiz en un encontronazo con el Choco Lozano, que provocó que fuese sustituido al descanso con dolores en la parte posterior de su rodilla izquierda. Tras descansar el domingo se probó en una parte del entrenamiento el lunes y los dolores no han remitido.



Su participación se decidirá el mismo miércoles, día del partido de Liga de Campeones, en la conversación que mantendrán Zidane y Ramos con la mente en el clásico del Camp Nou del sábado.