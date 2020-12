Zidane: "A Isco no le doy la oportunidad de demostrar el jugador que es"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, reconoció este lunes en rueda de prensa que a Isco Alarcón, últimamente sin minutos en el conjunto blanco, no le ha dado la oportunidad de demostrar el jugador que es y aclaro que su situación "es un momento puntual".

En los últimos tres partidos decisivos que el Real Madrid ha disputado ante el Sevilla, el Borussia Mönchengladbach y el Atlético de Madrid, Isco no ha jugado ni un minuto. En la víspera del choque ante el Athletic, cuestionado por la situación de su jugador, Zidane aclaró que el centrocampista malagueño tendrá su oportunidad.

"Isco va a ser un jugador importante. Es verdad que últimamente no juega mucho y que no le doy la oportunidad de demostrar el jugador que es, es cierto. Es un momento puntual. Lo siento por mis jugadores, les quiero mucho y no voy a olvidar lo que he hecho con ellos. Él trabaja fuerte para tener su oportunidad y lo que se habla, no puedo decir nada porque no controlamos lo que se dice", explicó.

El técnico francés también dejó claro que el Real Madrid no ha cambiado "nada" en la última semana respecto a otros periodos del curso en los que su equipo se ha mostrado más irregular tras cosechar malos resultados.

"El otro día no ganamos nada contra el Atlético de Madrid. Solo ganamos tres puntos y mañana ante el Athletic son tres puntos. Importantes para lo que queremos hacer, demostrar que el equipo está bien y en una buena dinámica, sin pensar en otra cosa", dijo.

"No ha cambiado nada. Trabajamos duro, fuerte todos los días. Cada día es importante para nosotros, para mejorar las cosa que hacemos. Queremos seguir con lo que estamos haciendo últimamente y nada más. Mostrar como equipo lo que somos", agregó.

También habló sobre sus declaraciones el pasado 25 de noviembre, en las que afirmó que cuando sus jugadores "se tienen que poner, se ponen" y quiso aclarar el contexto de aquella frase:

"Me explico mal. Cuando los jugadores se ponen, se ponen, no. Los jugadores quieren siempre ponerse. De vez en cuando hay dificultades en un partido y no se gana fácil siempre. Hoy en día menos que nunca. No hay equipos pequeños. Hace 15 años había un favorito y si jugabas bien ganabas. Queremos siempre ponernos en el campo y a veces hay un rival y unas dificultades que tienes que superar. Es lo que queremos hacer en cada partido", resaltó.

Como con Isco, también se refirió a Marcelo, otro de los hombres del Real Madrid que no ha tenido muchos minutos en los últimos partidos.

"Es verdad que ha jugado menos. Sabemos el jugador que es, lo que ha hecho, lo que puede dar. Es verdad que no ha jugado últimamente mucho. Sé que entrena muy bien y lo que tiene que hacer es seguir como lo está haciendo para tener otra oportunidad que no ha tenido. No es culpa suya. Está preparado y quiere. Vamos a ver más adelante", destacó.

Asimismo, indicó que no quiere "demostrar nada" en el Real Madrid y manifestó que su idea es trabajar "de la mejor manera posible" y aprovechando "cada momento" que forma parte del club blanco.

"Cada temporada es complicada, tenemos que ganar, ser los mejores. Eso no va a cambiar nunca. En nuestra cabeza está lo que queremos hacer también. Hay rivales y es complicado meterlos en dificultades cada partido. Trabajando día a día se puede, somos buenos y lo que queremos mostrar es esta regularidad. Esto que ha cambiado en una semana, no ha cambiado nada para nosotros", concluyó.