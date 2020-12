Zinédine Zidane elogió a Karim Benzema tras el doblete conseguido ayer martes por su compatriota en la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club y aseguró que se trata del "mejor delantero francés de toda la historia".

"Para mí lo es, Benzema es el mejor delantero francés de toda la historia. Lo demuestra en cada partido desde hace mucho tiempo, lleva más de 500 aquí, ha marcado muchos goles... lo que está haciendo y su palmarés habla por sí mismo. Es el mejor, está clarísimo", dijo Zidane sobre el ariete de Lyon, que lleva 11 años vestido de merengue.

Precisamente, por su trayectoria, fue preguntado si lamentaba que haber jugado tantos años con Cristiano le haya impedido mejorar sus cifras. "No (me da rabia). Las cosas se hacen poco a poco, ahora es un jugador más hecho, no es un nueve puro, en el sentido que sólo piensa en el gol, por eso a mí me gusta. Se asocia y da pases los compañeros, yo lo veo así, eso es lo que me gusta del fútbol. Hoy no ha hecho un gran partido y ha metido dos goles. Eso es lo que tiene Karim", añadió.