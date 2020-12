Zidane: "Me duele por Marcelo e Isco; son momentos complicados"

Zinedine Zidane reconoció que la peor parte de su trabajo es tomar decisiones que afectan a jugadores a los que tiene mucha estima, como el brasileño Marcelo e Isco Alarcón, que apenas cuentan con minutos esta temporada.

"Me duele porque son jugadores que quieren jugar y por ellos en particular, por lo que Marcelo e Isco han hecho y lo que hemos vivido", reconoció Zidane. "Son situaciones complicadas, pero es la parte mala del entrenador, que tengo que asumir mi responsabilidad. Cada partido tengo que decidir un equipo. Son momentos complicados", añadió.

Pese a ello, el técnico francés volvió a prometer minutos para todos sus jugadores y agradeció el esfuerzo que están haciendo en los entrenamientos.

"Cuento con todos mis jugadores, además son del Real Madrid y no me meto en estas cosas de si quieren salir o no. Lo de fuera no lo puedo controlar, solo puedo decir que están aquí y les veo enchufadísimos porque entrenan muy bien", resaltó.

"Los jugadores entrenan todos bien. Es una buena noticia para un entrenador. Son gente muy profesional y serios, están entrenando bien y veo a todos enchufados. Saben que cada uno va a tener oportunidad de jugar y el equipo va a intentar seguir en esta línea", agregó.

El Real Madrid cierra 2020 con su visita al Elche, en un estadio en el que Zidane avisó de que los equipos sufren para ganar: "Es el último partido del año y queremos seguir con lo que estamos haciendo. El campo del Elche es difícil, es un equipo que acaba de subir pero que lo está haciendo bastante bien, lo pone difícil en su campo".

A tres días de que Sergio Ramos y Lucas Vázquez puedan firmar con cualquier equipo tras, de momento, no renovar con el Real Madrid, el técnico volvió a pedir su continuidad: "Quiero que todos mis jugadores se queden siempre porque para mí son los mejores. Quiero que se arreglen las cosas por el bien de todos y rápidamente".

Por último, hizo balance de un año muy complicado por la pandemia del coronavirus y deseó que en 2021 mejoren las cosas para la sociedad. "Cada día ha sido diferente, hay buenas y malas noticias, nosotros estamos muy contentos y agradecidos de poder jugar al fútbol porque hay gente con este virus que lo está pasando muy mal y pienso mucho en ellos".

"Espero que el final de año y el inicio de 2021 sea un mal recuerdo para todos y que las cosas vayan mejor. Es mi deseo. A nivel deportivo nosotros vamos a intentar seguir haciendo lo mejor porque tenemos un año difícil y largo por delante", sentenció.