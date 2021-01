Cuatro poderosos pelean por Sergio Ramos

Tanto si renueva como si no, hasta que no se haga oficial cualquier solución al respecto, el futuro de Sergio Ramos va a copar la información nacional de las próximas semanas. Si hace dos días, Pedrerol desvelaba en su programa una supuesta conversación entre el capitán del Real Madrid y Florentino Pérez en la que el primero le decía que el PSG la había hecho un ofertón y que le iba a reúnir con Messi y Neymar en el club parisino, ahora daba a conocer que no es el único club que va a pujar fuerte por él.

Otros tres poderosos del fútbol mundial estarían interesados en contar con el mejor central de los últimos años a coste cero. Uno de ellos sería el Manchester City de Guardiola, que va a perder el próximo verano -o incluso en este mes de enero- a Eric García; otro, el Liverpool, que busca un central en el mercado invernal y que lograría reunir de esa forma el próximo año a los dos defensas más codiciados, Van Dijk y el propio Sergio Ramos; y la tercera sería la Juventus, que tiene unos centrales muy veteranos y que, aunque hizo una gran inversión el pasado año en Matthijs de Ligt, éste no está dando los resultados apetecidos.

Sergio Ramos puede estar seguro que, en caso de salir del Madrid, tendrá donde elegir. Aunque está por ver si alguien llega a los 12 millones netos que estaría pidiendo si se tiene en cuenta que el ex del Sevilla FC llegaría a su nuevo club con 35 años cumplidos.

Se avecinan unas semanas tensas que podrían afectar al equipo blanco. Por algo Zidane pidió públicamente que este asunto se resolviera cuanto antes, al igual que los de Modric y Lucas Vázquez.