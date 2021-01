Kroos no puede olvidar a Lopetegui: "Su destitución me dolió, estoy convencido de su idea".

Hace más de dos años que Julen Lopetegui fue destituido como entrenador del Real Madrid pero parece que algunos jugadores del vestuario blanco no olvidan la figura del ahora técnico del Sevilla Fútbol Club. Ése es el caso de Toni Kroos. El centrocampista alemán ha recordado aquella complicada etapa del vasco en el banquillo blanco en un podcast Einfach mal Luppen.

El alemán no tiene pelos en la lengua a la hora de asegurar que la marcha de Lopetegui "llegó en un momento de mierda". "Su destitución me dolió personalmente, es un entrenador y una persona de primer nivel", explica Kroos en palabras recogidas por el diario As de dicho podcast.

"Creo que tuvo un momento de mierda aquí, pero me alegré muchísimo por él cuando ganó la Europa League con el Sevilla, se lo merecía", añade el alemán que confía en que Lopetegui consiga mucho más éxitos en su carrera.

Recordando su despido, el internacional germano no tiene dudas: "Fue una de las destituciones que más me dolió, estaba y estoy convencido de su idea como entrenador y como persona. Dejó un sabor de boca amargo ya que fue una historia que me llegó mucho como jugador".

La destitución del técnico sevillista le llegó a afectar tanto que hasta su mujer se preocupó por él. "Ella me preguntaba qué pasaba, y yo le decía que me dolía mucho, que yo habría seguido con él, porque creía en él (...) él vino en el momento justo tras las Champions, tras Cristiano Ronaldo... estaba claro que no sería un año fácil", recuerda.