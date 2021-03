Benzema abre la puerta a la llegada de Haaland y el regreso de Cristiano

Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, abrió la puerta a la llegada de un goleador como Erling Haaland y aseguró que le gustaría volver a jugar con Cristiano Ronaldo, que "siempre va a meter goles" independientemente de la edad que tenga.



Dejó elogios Benzema al delantero de moda del fútbol europeo, el noruego Haaland, al que instó a seguir creciendo en su club y si le llega la llamada del Real Madrid no dudar en aceptar la propuesta.



"Llevo aquí muchos años y cada mes se habla de jugadores, de delanteros que pueden meter muchos goles. Haaland es buen jugador joven que mete muchos goles en su equipo, donde tiene que trabajar más y si un día el Real Madrid lo quiere y tiene la posibilidad de venir, que venga aquí con nosotros", dijo abriendo las puertas a su llegada y compartir delantera.



Aunque Benzema también ve con buenos ojos un posible retorno del portugués Cristiano Ronaldo si no es feliz en el Juventus. "Con Cristiano he hecho muchas cosas en el Madrid, metimos muchos goles, muchas asistencias pero se fue hace tres años ya".



"No soy el presidente ni el entrenador y no sé si Cristiano está bien o no en la Juve, pero claro que me gustaría jugar con él otra vez porque conmigo se ha comportado bien y creo que es un jugador que siempre va a meter goles", añadió.