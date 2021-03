Amazon lanza un adelanto de la serie en la que Ramos cuenta "toda la verdad" de su abrupta salida del Sevilla

Después del éxito mundial con la primera entrega de 'El Corazón de Sergio Ramos', Amazon Prime Video ha mostrado este miércoles el trailer de la segunda temporada del 'docureality', un repaso a la vida tanto profesional como privada del capitán del Real Madrid y la selección española que, en esta segunda parte, cuenta toda su verdad de los detalles que rodearon su aprupta salida del Sevilla FC; algo que le costó la enemistad eterna del Sánchez-Pizjuán y que aún a día de hoy le pesa.

Bajo el título 'La Leyenda de Sergio Ramos', Amazon anuncia la segunda temporada de la serie biográfica que consiguió hacerse con hasta 3 nominaciones a los premios Emmy en su primera tanda. En el vídeo promocional se puede ver a un jovencísimo Ramos, hablando maravillas de su Sevilla, el equipo de sus amores y al que ya ha asegurado muchas veces que llevará dentro mientras viva.

"Soy del Sevilla y moriré siendo del Sevilla", aseguró con contudencia el camero, que adelantó que en la segunda parte del documental sobre su vida se cuentan detalles sobre su adiós al club nervionense el verano de 2005: "En el documental cuento muy bien lo que no conté en su día cuando salí del Sevilla. Era muy joven, no me senté en una rueda de prensa para contarlo. Fue un error dejar contar la historia como no era. En este momento era hora de contarlo y que se sepa la verdad".

Igualmente, relató como fue el proceso de su fichaje por el Real Madrid. "Uno no se lo espera nunca. Ya se escuchaba que había interés, pero hasta que no te llama Florentino, que llamó a mi padre y a mi hermano y luego a mí. Le dije que me gustaría fichar por el mejor club del mundo.te dirá que quiere jugar en el Madrid. La historia marca que el mejor club del mundo es el Madrid., indicó Ramos.

En esta segunda parte del documental participa un íntimo amigo de Ramos en la cantera sevillista, en el primer equipo blanquirrojo y en la selección española como es Jesús Navas. "Aunque es un poco más pequeño que yo, siempre le he visto como un hermano mayor", confiesa el palaciego.