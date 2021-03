Capel desvela los motivos de su fichaje frustrado por el Real Madrid, su salida del Sevilla, el 'caso Ramos'...

Diego Capel rechazó dos veces al FC Barcelona para cumplir uno de sus sueños, que era triunfar con la camiseta del Sevilla FC. Su segunda aspiración no la llegó a conseguir porque lo impidió Royston Drenthe, mejor jugador de la Eurocopa sub 21 de 2007. El carrilero zurdo neerlandés no encontró salida y el almeriense se quedó esperando hasta el último minuto del mercado estival de fichajes de 2008 antes de ver cómo se esfumaba su gran anhelo.

Lo ha explicado el propio Diego Capel en una entrevista para el portal de YouTube 'Ídolos', donde ha explicado cómo fue esa negociación con el club merengue, los motivos que le empujaron a salir años después del Sevilla FC y sus etapas posteriores en el Sporting de Portugal, el Genoa italiano, el Anderlecht belga o el Extremadura, con una suerte y un rendimiento dispar.

"Estaba hecho con el Madrid. Lo tenía prácticamente cerrado. Me llamaron y me dijeron que si salía Drenthe, el Real Madrid me fichaba, pero por circunstancias no salió y me quedé sin cumplir ese sueño. Hablaba todas las semanas con Mijatovic, que entonces era el director deportivo. Me dijo que me seguían desde hacía mucho tiempo y que me querían fichar. Faltó nada para que se cerrase", explicó el de Albox, que también confirmó que pese a que el Sevilla FC no estaba muy por la labor de vender, ése no fue el problema.

"Es verdad que en aquel momento el Sevilla FC tenía de presidente a Del Nido, que era difícil en este tipo de operaciones, pero la cosa era que necesitaban que saliese Drenthe para pagar mi traspaso y no lo consiguieron. Estuve esperando hasta el último día de mercado. Estaba bien en el Sevilla, pero es verdad que dar ese pasito de ir a un club más grande fue lo que me faltó en mi carrera", añadió en este sentido.

En el Santiago Bernabéu habría coincidido con otro canterano nervionense como es Sergio Ramos, quien cree que no tiene el cariño del sevillismo que merece. "Sergio, más allá de que estuvo poco tiempo en el primer equipo del Sevilla, ha demostrado siempre el grandísimo jugador que es. De Sevilla no salió bien, por el tema del traspaso y por todo lo que se habló después, pero él lo dio todo por este club. Por su personalidad se veía que iba a ser un líder y un referente. Es un canterano que lleva al Sevilla por bandera y sé que es el equipo de sus amores".

Después de 173 partidos con el Sevilla FC, en los que anotó 12 goles y ganó cuatro títulos -el último, la Copa del Rey de 2010 con un tanto en la final ante el Atlético- tocó salir del Sánchez-Pizjuán: "Dejar el club de mi vida fue complicado, pero también necesitaba un cambio después de tantos años. El Sporting de Portugal ya llevaba un tiempo interesándose en mí después de ganar el Europeo sub 21 y era el momento de salir para sentirme importante, por mucho que fuera duro salir. Me sentí muy querido, me marcó escuchar a 40.000 personas corear mi nombre en el José Alvalade. Jugamos unas semifinales de UEFA, ganamos una copa...".

"En Portugal y Bélgica me adapté rapidísimo, pero en la Serie A me costó mucho. Tuve de entrenador a Gasperini, el actual entrenador del Atalanta, y aunque aprendí mucho me ponía en posiciones nuevas para mí y me costó", explica Capel sobre la recta final de su carrera, antes de destacar a los técnicos más importantes que ha tenido: "Juande, Jiménez y Caparrós, en mi etapa en el Sevilla FC y luego Jardim en Sporting, pero también Jesualdo Ferreira y Domingos Paciencia me ayudaron mucho".