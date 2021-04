Benzema y Odriozola prácticamente sentencian al descanso (0-3)

Cádiz, 21 abr (EFE).- Un doblete de penalti de Karim Benzema y un tanto de cabeza de Álvaro Odriozola, permiten al Real Madrid marcharse al descanso en el Ramón de Carranza con tres tantos de ventaja ante un Cádiz defensivo, que apenas inquietó a Thibaut Courtois.



El Real Madrid de Zinedine Zidane no acusó sus numerosas bajas, como le ocurrió en Getafe, y dominó al Cádiz toda la primera parte. Se adelantó a la media hora después de pedir un penalti por agarrón a Rodrygo no señalado, en una acción en la que Iza pisó a Vinicius. El colegiado Mateu Lahoz lo señaló tras consultar el VAR y Benzema no perdonó una pena máxima 25 jornadas de Liga después.



Cómodo llevando el mando del juego, el Real Madrid decantó el partido a su favor con un testarazo de Odriozola a pase de Benzema, que firmó a placer su doblete a cinco minutos del descanso.