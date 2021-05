Zidane elogia al Sevilla, "un equipo diferente", lamenta la baja de Ramos y cree que su situación "se arreglará"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, lamentó una nueva lesión muscular de Sergio Ramos que le convierte en baja importante para recibir este domingo al Sevilla FC, su exequipo, y se mostró convencido de que, aunque su capitán no dispute los últimos partidos con el conjunto madridista, convencido de que su renovación "se va a arreglar".

"Sergio lamentablemente se ha resentido de la lesión, pero lo importante es que se ponga bien. El resto se va a arreglar, ojalá que se haga rápidamente. Ahora lo importante es el partido y que se recupere cuanto antes", manifestó en rueda de prensa Zidane, que dejó claro que el regreso de Ramos en Stamford Bridge no fue forzado y estaba en plenitud de condiciones para jugar las semifinales de la Liga de Campeones: "Jugó porque estaba al cien por cien, después del partido se ha resentido de algo y como siempre no queremos arriesgar".

"No fue precipitado, él quería estar con el equipo y estaba al cien por cien. De hecho en el entrenamiento previo estaba perfecto. En el partido, en 90 minutos, se ha resentido de algo, pero lamentablemente no podemos hacer nada. El primero que está jodido es él porque no puede estar en el tramo final de la temporada como le hubiera gustado", añadió.

Aunque posteriormente Zidane mostró esperanzas de que Ramos pueda volver para jugar alguna jornada liguera de las cuatro restantes: "Cuanto antes recuperemos a Sergio mejor, ahora no puede estar y es el día a día lo que marcará. Espero que pueda volver antes de que acabe la Liga, pero ahora no va a estar".

"Como inquietud sí que la tengo porque al final son muchas cosas, son muchas lesiones. Todos los clubes están pasando lo mismo, pero creo que nosotros somos el equipo que más. Estoy preocupado, porque quiero tener a mis jugadores y son muchas lesiones. Es un año particular, son jugadores que nunca descansan. Selección, Champions, Liga, Copa... Llega un momento en que puedes tener más problemas y este año los hemos tenido. No significa nada. Llegamos al final de temporada así y espero que el próximo año cambie la situación con una pretemporada más normal", ha lamentado, en relación a una temporada en la que el Real Madrid suma cerca de 60 lesiones musculares.

Sobre el importante partido de este domingo, vital en la lucha por el título tras el Barça-Atlético de este sábado, Zidane se deshizo en elogios hacia el Sevilla FC: "Es un equipo diferente, distinto, un partido diferente, pero es un equipo que va a competir, eso seguro. Es un buen equipo, que ha demostrado este año desde el inicio hasta ahora. Es un equipo que está peleado para ganar la Liga también, entonces sabemos el rival que viene y sabemos el partido que tenemos que hacer nosotros si queremos ganar. Eso sí".

"Bueno, nosotros sabemos lo que nos jugamos. Son cuatro partidos y cuatro finales. Cuatro partidos para terminar la Liga y es lo que queremos para nosotros, olvidarnos de la Champions y pensar únicamente en el partido de mañana. Lo que te puedo asegurar es que nosotros vamos a competir, eso sí", ha añadido.