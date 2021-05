Quejas madridistas: "Es una vergüenza"

Dani Carvajal se quejó en su cuenta oficial de Instagram de la decisión del árbitro Juan Martínez Munuera de señalar mano dentro del área del brasileño Éder Militao, y lo describió como una "vergüenza".

Dicha acción precedía impidió la posibilidad de remontada blanca y permitió al Sevilla no sólo no tener un penalti en contra sino disponer de uno a favor, que Rakitic no desaprovechó. Tras una larga revisión en la pantalla del sistema de videoarbitraje (VAR) el árbitro decidió señalar la mano de un Militao que se encontraba de espaldas al esférico tras saltar al balón dividido, lo que ha provocado las quejas madridistas.

Pese a que el Real Madrid logró empatar el partido en el minuto 94 con un disparo del alemán Toni Kroos desde la frontal que tocó en el belga Eden Hazard, se le escapó la posibilidad de alcanzar el liderato de LaLiga. Traerá cola.