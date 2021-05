En 'El Chiringuito' siguen 'llorando' por la Liga perdida por el Madrid ante el Sevilla

Desde Madrid siguen dándole vueltas al título de Liga que el pasado sábado ganó el Atlético de Madrid, dejando de esta forma al Real Madrid sin levantar ningún título esta temporada. Y parece que hay ciertos madridistas que no aceptan la derrota liguera a manos de sus vecinos.



Es el caso de algunos periodistas capitalinos como Juanma Rodríguez, habitual colaborador de 'El Chiringuito' y que no dudó culpar a terceros aunque que hacer autocrítica, señalando sobre todo a ese penalti de Militao que le pitaron contra el Sevilla FC. "Donde se sacrifica al Real Madrid es en el partido ante el Sevilla, ahí le dijeron 'por aquí no vas, por aquí vas mal'. Al Real Madrid no le han dejado competir", esgrimía.



En pleno de debate, José Antonio Martín 'Petón', también periodista dejaba las cosas claras a su compañero de tertulia: "Ahora estáis hablando desde la derrota y decís que el Atleti ha ganado la Liga por la pausa de hidratación y por un penalti inconstitucional".