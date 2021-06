Ceballos y Odegaard regresan al Real Madrid con otras perspectivas totalmente distintas

El español Daniel Ceballos y el noruego Martin Odegaard volverán a la disciplina del Real Madrid tras acabar sus respectivos contratos de cesión en el Arsenal inglés, según anunció el club londinense en un comunicado en el que se despidió de ambos.



Los jóvenes centrocampistas, denostados en las dos etapas con Zinedine Zidane como entrenador, regresan con perspectivas totalmente distintas a las esperadas hasta hace unas semanas. Tenían todas las papeletas para salir nuevamente -el utrerano ha amagado por enésima vez con volver al Betis- pero la llegada de Carlo Ancelotti podría cambiarlo todo.

Ceballos volverá al Real Madrid después disputar 40 partidos esta temporada con la camiseta de los 'gunners' en los que no marcó ningún gol y dio tres asistencias en una temporada irregular, que no ha colmado sus expectativas cuando apostó por repetir como cedido en el Arsenal de Arteta, que le ha anclado como pivote, y se ha quedado fuera de la lista para la Eurocopa; su gran objetivo junto a los Juegos Olímpicos (aquí sí tiene muchas opciones).



"Hace cuatro años que me fui del Betis y en estos últimos tres días el calor de la gente... ya no es el simple hecho de 'Dani, ¿cómo estás?', sino 'Dani, ¿vas a volver? Te estamos esperando, no te vayas de Sevilla'. Ese cariño hace que me sienta valorado por lo que fui en el club. La gente sabe lo que quiero al Real Betis, lo que el Real Betis me ha dado, lo que pude darle en su momento. Está claro que tarde o temprano volveré a vestir la camiseta del Betis porque es el club de mis amores, el que me ha hecho ser futbolista y estoy seguro de que nos volveremos a encontrar", decía la semana pasada en una entrevista en Canal Sur Radio.

"Hay un verano largo, el Betis tiene una plantilla muy buena, no sé lo que Pellegrini y Cordón están planteando para el año que viene. Aún es pronto y me tengo que centrar en mi próximo objetivo que es jugar las Olimpiadas y a partir de ahí decidir mi futuro", decía en El Pelotazo antes de conocer la salida de Zidane y el regreso de Carlo Ancelotti.

Por su parte, Odegaard, que llegó a Londres como cedido en el mercado invernal, jugó 20 partidos, en los que hizo un gol y dio dos asistencias. Además de los madridistas, finalizarán su contrato con el club londinense el próximo 30 de junio el australiano Mat Ryan, exportero del Valencia, y el brasileño David Luiz.