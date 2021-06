Capello: "No creo que Ramos acabe en el PSG; pienso más en la Premier"

El italiano Fabio Capello, exentrenador del Real Madrid de 1996 a 1997 y de 2004 a 2006, analizó la salida de Sergio Ramos, a quien entrenó en su segunda etapa, del conjunto blanco y se pronunció sobre su futuro asegurando que piensa "más" en la Premier League para el central que en el París Saint-Germain.

"Es muy buena pregunta. No lo sé... No creo que acabe en el París Saint-Germain. Pienso más en la Premier para él", dijo el exentrenador en Radio Marca en el día de su 75 cumpleaños.

"Vi la despedida de Ramos. Me gustó mucho la conmoción que ha tenido. Tiene al Madrid en el corazón. Fue un jugador importante para mí. Ha mejorado muchísimo desde la primera vez que lo entrené. Me gustó la conmoción que tuvo por dejar el Real Madrid. Ramos ha sido importantísimo para el Madrid. Cuando dos hablan y no se entienden... se dejan", comentó sobre el acto del jueves que supuso el adiós de Ramos al Real Madrid.

Capello analizó también el nivel de la Eurocopa en el que la selección de su país está dejando buenas impresiones: "Parece que Italia anda bastante bien. Pensaba que muchas selecciones llegarían cansadas: Inglaterra, Italia o Francia son equipazos. Alemania no tiene la calidad de antes y me sorprendió Bélgica con un Kevin De Bruyne que lo cambió todo. Es un Europeo muy, muy bueno", valoró.

También se pronunció sobre la falta de gol de España, personificada en un Álvaro Morata que ha sido el foco de las críticas tras el empate a cero en el debut contra Suecia.

"España juega bien, toca mucho, pero no finaliza, ese es el problema. España toca, toca y toca, pero tiene este problema. Morata cuando juega en Italia también falla, pero no le discutimos como jugador", declaró.