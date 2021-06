Mourinho le sigue la pista a Sergio Ramos

Después de asumir la jefatura de la AS Roma, José Mourinho tiene como principal objetivo hacer que el conjunto de la capital de Italia rememore viejos laureles y sea capaz de competir por ganar la Serie A, algo que no consigue desde la temporada 2000/2001 con Fabio Capello en el banquillo.

Para ello, el técnico luso está moviéndose en el mercado para reclutar a los mejores futbolistas que pueda, siendo Sergio Ramos el último futbolista contactado. Así lo asegura TuttoMercatoWeb, que afirma que el portugués estaría presionando a la propiedad de la Roma para hacer un equipo de gran nivel.

Ramos se une así a otros nombres como los de Granit Xhaka, centrocampista del Arsenal, o Rui Patricio, portero del Wolverhampton Wonderers, como incorporaciones de campanillas para la entidad transalpina.

No hay que olvidar que la AS Roma esta temporada vivirá un curso futbolístico particular, puesto que será el representante italiano en la UEFA Conference League, la nueva competición internacional creada por la organización regulador del fútbol en Europa.