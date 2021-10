Ancelotti: ?Vamos a reaccionar?

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró este sábado que la inesperada derrota contra el Sheriff (1-2) en la Liga de Campeones afectó en el "orgullo" de su equipo, pero advirtió que van a ?reaccionar? en el partido de este domingo frente al Espanyol (16.15/14.15 GMT).

"El partido contra el Sheriff nos ha afectado el orgullo. Mañana vamos a reaccionar, a hacer un buen partido, a hacerlo todo como hicimos contra el Sheriff; todo lo que necesitamos para ganar el partido", dijo en rueda de prensa.

"Hay que tener más equilibrio, yo también. Valorar mejor lo que ha pasado. En los dos últimos partidos hemos tenido la dificultad que nunca tuvimos antes de marcar goles; y hay que cambiarlo en el próximo partido. Pero esto es fútbol. Hace diez días dije que un momento difícil iba a llegar, aunque este simplemente lo considero un momento más complicado", añadió.

Un Ancelotti que comentó que el resultado le afectó físicamente, ya que no duerme tras una derrota.

"La evaluación del partido fue bastante clara y simple. El equipo cumplió, aunque pagamos pequeños errores que hemos hecho durante el partido como falta de ser más finos en la finalización, los pases, estar más concentrados en las ocasiones. Me afecta físicamente porque no duermo, pienso siempre lo que ha pasado; lo que pasa todas las veces que no se gana, no se duerme", dijo.

"La crítica la acepto. Puede ser justa o injusta, pero tienes que aceptarla y evaluarla. Es bastante normal esto. Yo tengo una posición fantástica que me da mucha ilusión. Tengo mucha suerte de estar aquí y a veces tienes que aceptar que te pueden criticar. Mejor ser criticado en el Real Madrid. Todos los entrenadores son criticados, pero estoy en un sitio que me da mucha ilusión", completó.

El técnico del Real Madrid no se quiso mojar en un resultado para el partido que enfrenta este sábado a los, a priori, sus dos máximos rivales en la lucha por el título de LaLiga.

"Tenemos que luchar con ambos equipos hasta el final porque son dos buenos equipos. Puede ser que el Atlético tenga una mejor condición ahora, pero será un partido igualado. Lo veré como cualquier aficionado al fútbol, pero si hacemos lo que tenemos que hacer nosotros lucharemos hasta el final", dijo.

Para ello, lo primero pasa por ganar en la visita al Espanyol, un partido en el que el alemán Toni Kroos será titular por primera vez esta temporada tras dejar atrás molestias en el pubis.

"Estamos contentos de que haya vuelto. Ha tomado su tiempo porque necesitaba recuperarse bien. Mañana va a empezar el partido. Aporta su calidad, experiencia todo el mundo sabe lo que aporta un jugador como Kroos al equipo", desveló.

Ancelotti bromeó al ser preguntado sobre si es mejor el centro del campo formado por Casemiro, Kroos y Modric respecto al que él disfrutó cuando era jugador del Milan compuesto por Rijkaard, Donadoni y Colombo.

"Ayer nos hicimos una foto y yo estaba en el medio de Kroos y Casemiro. Les dije a los dos que esto es un buen mediocampo que "yo manejo y vosotros dos a correr". "Este me parece el mejor mediocampo del mundo al momento", contestó.

Además, Ancelotti dejó entrever que el brasileño Casemiro no descansará frente al Espanyol: "Claro que los jugadores que han tenido menos minutos contra el Sheriff están más frescos. Pero yo a Casemiro no lo veo cansado, para mí lo está haciendo bien; cuando doy descanso a un jugador no significa que no merece jugar, significa preservarlo para evitar problemas y lesiones, como ocurrió con Modric", declaró.