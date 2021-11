Jesé se mete en un 'charco' al dar por hecho el futuro de Mbappé

Protagonista, al fin, por méritos propios, Jesé Rodríguez (28) está viviendo una segunda juventud en el club de su tierra, la U.D. Las Palmas. A las órdenes de Pepe Mel, el delantero está recuperando la confianza y el olfato, recordando a aquel futbolista que deslumbró en el Real Madrid hasta que una inoportuna lesión de rodilla truncó su carrera. Luego, un fichaje multimillonario por el PSG y un carrusel de cesiones infructuosas, así como de capítulos extradeportivos que en nada ayudaron a que volviera por sus fueros.

Ahora, desde lo más alto de la tabla de goleadores de Segunda división (seis dianas y cinco asistencias en 14 partidos hasta esta jornada), el canario atisba un relanzamiento que no pudo conseguir en el Betis, aunque Setién confió en él. Con contratos año a año, no se quiere meter prisa, pero tiene tiempo de sobra, por edad y por condiciones, para acercarse a lo muchísimo que apuntaba hace apenas un lustro. Puede que la elite europea se haya acabado para él, si bien, como está demostrando de auriazul, continúa siendo muy aprovechable.

Se prodiga poco en los medios de comunicación, más allá de una intervención en un reality show en el que participaba su entonces pareja, Aurah Ruiz, madre de uno de sus hijos y con la que ha protagonizado capítulos de todo tipo, con idas y venidas en las que, incluso, tuvieron que intervenir las fuerzas de seguridad. Esta semana, Jesé ha concedido una entrevista a un programa deportivo de #Vamos, el canal de Movistar Plus, donde se ha metido en un pequeño 'charco' al referirse al futuro de su ex compañero en París Kylian Mbappé, por otra parte un secreto a voces.

"Cuando estaba allí y hablaba con él, me decía que iba a jugar algún día en el Real Madrid. No sabía si sería en un año, en dos o en tres, pero que era su sueño y le gustaría muchísimo jugar en el Real Madrid. Yo creo que, al final, es el sueño de cualquier futbolista grande. Conociendo también a Florentino, vete a saber lo que tiene hablado con él... Estoy seguro de que acabará jugando (de blanco); no sé si ahora o la temporada que viene", asegura el artillero grancanario, que disfruta de un gran momento en la 21/22.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Jesé, sobre Mbappé en <a href="https://twitter.com/hashtag/NoticiasVamos?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NoticiasVamos</a>:<br><br>?? "Cuando hablaba con él estando allí me decía que él iba a jugar en el Real Madrid algún día. No sabía si era en uno, dos o tres años, pero que su sueño era jugar en el Madrid". <a href="https://t.co/MbcOSsUSFE">pic.twitter.com/MbcOSsUSFE</a></p>— Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) <a href="https://twitter.com/MovistarFutbol/status/1459076688080519179?ref_src=twsrc%5Etfw">November 12, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>