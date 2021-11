Maximiano, jugar ante el Madrid, "un desafío" que no le intimida

Maximiano dice que jugar ante el Madrid es "un desafío" que no le intimida

Maximiano dice que jugar ante el Madrid es "un desafío" que no le intimida

El portero portugués del Granada, Luis Maximiano, calificó como "un desafío" que no le "intimida" el partido que su equipo jugará el domingo ante el Real Madrid, un rival en el que "todos sus futbolistas son muy buenos, todos de nivel mundial y tienen mucha calidad", por lo que deberán tener "cuidado con todos".

El guardameta granadinista indicó este miércoles en rueda de prensa que "todos los partidos" de LaLiga Santander son "muy competidos" y "muy importantes", lo que les obliga a estar "al mejor nivel contra todos los equipos".

Para Maximiano, "es lo mismo jugar contra el Real Madrid o contra otro, la clave es prepararse de la misma forma y hacerlo lo mejor posible contra todos", y aseveró que están "enfocados sólo en el juego y en hacer el mejor trabajo posible".

"No intimida jugar contra el Real Madrid, es un placer jugar contra futbolistas de nivel mundial. Es un desafío y quiero hacerlo lo mejor posible, pero no me siento intimidado ni con miedo porque todos los equipos tienen jugadores muy buenos", recalcó el meta luso.

Reconoció que el Granada no empezó esta campaña "de la mejor manera", pero que "poco a poco" están "cogiendo las ideas" y "mejorando", y aseguró que quieren "seguir creciendo" porque "las cosas están ahora mejor que a principio de temporada, pero aún hay mucho margen de crecimiento".

Maximiano consideró que el parón del pasado fin de semana en LaLiga Santander ha sido "bueno para descansar un poco la cabeza" y que volverán a comparecer el domingo en el Nuevo Los Cármenes "con más ganas que nunca".

"Estamos con la cabeza limpia y enfocados para hacer el mejor trabajo posible", añadió Maximiano, quien confirmó que en su primera aventura fuera de Portugal se encuentra "muy bien en el país, en la ciudad y en el club".

Manifestó que le "encanta vivir en España y jugar en una liga como ésta", y que "las cosas" le están "saliendo bien", por lo que está "muy contento", además de resaltar que "no esperaba que LaLiga fuera tan buena; todos los equipos tienen calidad y todos los jugadores son muy buenos".