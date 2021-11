El Real Madrid prueba los efectos del parón

Granada/Madrid, 20 nov (EFE).- Los efectos de un nuevo parón de selecciones que deja la lesión de Gareth Bale y una gastroenteritis de Eden Hazard prueban la fiabilidad de un Real Madrid que pretende su tercer triunfo consecutivo para asaltar el liderato en solitario de LaLiga Santander, a la espera de comprobar la regularidad de la Real Sociedad, en el campo de un irregular Granada que necesita puntos para seguir fuera del descenso.



Si hay un rival que la historia recomienda al Real Madrid para el encuentro con el que retoma el pulso tras un parón, bien podría ser el Granada. Sus doce últimos enfrentamientos ligueros los cuenta por victorias el equipo blanco, con una media de hasta 3,3 goles por partido. Los jugadores de Carlo Ancelotti quieren confirmar la estadística y extender la línea ascendente con la que llegaron los partidos de selecciones.



No en juego pero sí en resultados, que viendo el momento que atravesaban rivales directos como Barcelona y Atlético de Madrid se dieron por buenos por la plantilla madridista para abrir brecha, hasta 10 puntos y 4, respectivamente. Ahora, su reto es llegar a Navidad con el liderato y mejorando de forma progresiva en un maratón de tres partidos por semana que complica mantener la regularidad.



El Real Madrid es el mejor visitante de LaLiga. Ha encontrado lejos del Santiago Bernabéu el mejor escenario para explotar sus virtudes y suele sufrir más jugando ante su afición, ante planteamientos más defensivos de sus rivales. Los 16 puntos firmados de 21 posibles muestran la firmeza de un equipo que solo perdió en una salida, la visita al Espanyol.



Para Granada no podrá estar Gareth Bale, que se marchó a su selección sin reaparecer con el Real Madrid y regresó lesionado. Otro nuevo parón en un futbolista de 'cristal' que no juega para su club desde finales de agosto. Otro que debía ser referente y hace tiempo que no es noticia dentro de un campo es Eden Hazard. Regresó antes de tiempo de su selección para estar en las mejores condiciones y pelear por un puesto que ha perdido, pero una gastroenteritis le suman al parte de bajas junto a Fede Valverde y Dani Ceballos.



Por contra, todo apunta a que Ancelotti recuperará a dos piezas de su delantera, el brasileño Rodrygo Goes y Mariano Díaz, aunque el tridente, salvo sorpresa, estará integrado por Marco Asensio, Vinicius y un Karim Benzema que ha marcado 14 goles en 15 duelos al Granada. Su víctima preferida. El técnico madridista puede rotar en el centro de la zaga apostando por Nacho para dar descanso a Militao.



El conjunto andaluz llega al choque tras haber firmado una buena actuación pese a perder en su último partido ante el Espanyol (2-0), derrota que puso fin a una racha de cuatro jornadas seguidas puntuando.



El Granada, que este curso sólo ha ganado en el Nuevo Los Cármenes al Sevilla (1-0), busca un triunfo que le aleje de unos puestos de descenso a los que podría caer al término de la jornada en caso de no sumar los tres puntos. Su técnico, Robert Moreno, recupera para el partido a tres jugadores que llevaban varias semanas de baja por lesión: los centrocampistas Isma Ruiz, el francés Maxime Gonalons y el camerunés Yan Eteki.



Una de las grandes dudas en el once inicial es si Gonalons se encuentra en un estado físico óptimo para formar parte de él o de inicio estará en el banquillo. Lo mismo ocurre con otros dos habituales de la medular y que también son claves para el técnico, pero que han estado varios días entre algodones: Ángel Montoro y Rubén Rochina.



Todo apunta a Moreno repetirá arriba con el colombiano Luis Suárez y el veterano Jorge Molina, mientras que la gran novedad en el once podría ser el venezolano Darwin Machís, que llega tras firmar dos notables actuaciones con su selección en la última Ventana FIFA. El central portugués Domingos Duarte y el medio Luis Milla son los dos únicos futbolistas rojiblancos que se perderán el encuentro por lesión.



- Alineaciones probables:



Granada: Maximiano; Quini, Víctor Díaz, Germán, Carlos Neva; Gonalons, Monchu, Rochina, Machís; Luis Suárez y Jorge Molina.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Vinicius y Benzema.



Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano).



Estadio: Nuevo Los Cármenes.



Hora: 16.15 (15.15 GMT).



----



Puestos: Granada (17º, 11 puntos); Real Madrid (2º, 27 puntos).



La clave: El rendimiento que ofrezca el Real Madrid entre un parón de selecciones y un partido clave el miércoles en la Liga de Campeones.



El dato: El Real Madrid lleva doce victorias consecutivas en partido oficial ante el Granada.



Las frases:



Robert Moreno: "Intentaremos encontrar sus pocas debilidades y parar sus muchas fortalezas a nivel colectivo e individual".



Ancelotti: "Tengo mucha fe y confianza de que hasta Navidad lo vamos a hacer bien".



El entorno: Pese a que la entrada más barata para el partido cuesta 110 euros, se espera una gran entrada en el Nuevo Los Cármenes.