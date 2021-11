Hazard sigue de baja, Valverde vuelve y Alaba, duda hasta el final

El belga Eden Hazard no regresará ante el Sevilla, aún débil por la gastroenteritis que sufrió hace ocho días, mientras que el técnico Carlo Ancelotti confirmó que el uruguayo Fede Valverde regresa a la convocatoria y que el austríaco David Alaba tiene aún molestias en una rodilla que le hacen ser duda hasta última hora.

El Real Madrid realizará una prueba a Alaba, que sufrió un leve esguince en su rodilla izquierda el pasado miércoles ante el Sheriff, para tomar una decisión final sobre su participación ante el Sevilla FC en el estadio Santiago Bernabéu.

"Alaba se entrenó hoy pero todavía tiene un poco de molestia. Lo vamos a evaluar mañana, si hay un pequeño riesgo no va a jugar. No es un problema serio porque el ligamento no está afectado pero lo veremos mañana. El riesgo será cero", afirmó Ancelotti.

El técnico italiano confirmó la vuelta de Fede Valverde tras perderse seis partidos y una nueva ausencia de Hazard. "Valverde está en la convocatoria, se ha entrenado y está bien, no tiene problemas".



"Hazard ha entrenado hoy pero la gastroenteritirs le ha afectado y no va a estar disponible. Fue fuerte, viral, que le ha afectado. Hoy trabajó a ritmo bajo porque está todavía afectado", lamentó.



Una vez más, Ancelotti defendió la implicación de Hazard para despejar cualquier tipo de duda de su profesionalidad. "No estoy en la cabeza de Hazard, lo que puedo evaluar es lo que veo y es un jugador que ha tenido mala suerte. Tiene mucha calidad, quiere volver a hacer lo mejor por el equipo, siempre ha tenido el sueño de jugar en el Real Madrid".



"Hay momentos en tu carrera que no se pasan bien, tengo experiencia personal, lo importante es aguantar para cuando llega tu momento. Al final hay que aguantar porque él está haciendo todo lo posible por triunfar en el Real Madrid", añadió.



De los jugadores que permanecen en la enfermería, el técnico italiano informó de que el galés Gareth Bale "ha empezado a trabajar individual" y que Dani Ceballos "está mejorando" y marcó su regreso a la dinámica de grupo "en los próximos diez días".