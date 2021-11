Casemiro, sobre el penalti: "Si no llamó al VAR..."

Casemiro calificó como "una victoria de mucho trabajo" la lograda frente a un Sevilla FC al que considera un rival que "sabe muy bien a lo que juega".

"Un partido de dos equipos que están en su mejor momento de la temporada. Un partidazo contra un equipo que sabe muy bien a lo que juega y con un entrenador espectacular al que admiro mucho. Una victoria de mucho trabajo", dijo en Movistar+ tras el partido.

"La primera parte nos costó un poco salir detrás del balón, pero esto es el Sevilla. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y lo bueno es que sumamos tres puntos", añadió.

Casemiro analizó el cambio de su equipo en una segunda mitad en la que fue superior: "Este paso adelante jugando en casa con el público nos ayuda. Los cambios son importantes, que el míster siempre deja claro que todos somos importantes. Los que entraron hoy lo hicieron bien. Para ganar títulos hay que tener una buena plantilla".

El brasileño no quiso entrar en polémica al ser preguntado por el penalti que reclamó el Sevilla de Alaba sobre Ocampos: "Estaba muy cerca y siempre digo que está el VAR para ayudar y si no llamó es porque no lo habrá tocado".

Casemiro ensalzó a su compatriota Vinicius, autor del tanto de la victoria en el minuto 86 tras una gran jugada individual: "Vini sabe que los partidos se van a ir haciendo más complicados para él. Los jugadores rivales se dan cuenta de que es un jugador top, pero los grandes jugadores tienen esto; de la nada te saca un golazo", dijo.