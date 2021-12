Rodrygo: "Llegamos en muy buen momento al derbi"

Madrid, 10 dic (EFE).- Rodrygo Goes, delantero brasileño del Real Madrid, resaltó la confianza con la que llega la plantilla madridista al derbi ante el Atlético de Madrid, tras firmar nueve triunfos consecutivos entre Liga y Liga de Campeones, y mostró su ilusión de "hacer algo importante" en un encuentro señalado.



?Llegamos muy bien, estamos en un muy buen momento, hemos conseguido muchas victorias consecutivas y esperemos que todo salga bien en el derbi", aseguró a los medios del club. "Ante el Atlético nos interesa hacer un encuentro como el que hemos estado haciendo en los último partidos. Debemos tener el control y aguantar en el choque?.



En lo personal, agradeció Rodrygo la continuidad que recibe de su entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, y valoró el gran trabajo del cuerpo técnico para que físicamente se encuentren en un gran momento.



?Me siento muy bien, agradezco la confianza que el míster me da. Siempre que estoy en el campo intento ayudar al equipo y estoy contento. Ancelotti me pide que ayude defensivamente porque sabe que soy muy bueno con el balón, pero tengo que echar una mano en defensa. Ofensivamente tengo que ser cada día mejor, marcar más goles, dar más asistencias y hacer algo importante para el equipo?.



"Pintus está realizando un trabajo muy bueno y se nota que estamos muy bien físicamente. El equipo está bien posicionado y concentrado para todos los partidos?, resaltó.



La sociedad ofensiva brasileña que forma con Vinícius Junior, le hace feliz a Rodrygo. ?Es un placer jugar con Vini. Siempre nos ha gustado jugar juntos desde la selección en las categorías inferiores. A mí me encanta jugar con él, siempre que estamos juntos estamos felices, contentos y listos para ayudar al Real Madrid?.