Gayá: "No es penalti, pero no voy a poner ninguna excusa por el árbitro"

Madrid, 8 ene (EFE).- José Luis Gayá, capitán del Valencia, consideró tras caer ante el Real Madrid por 4-1 que en su opinión claramente no había existido penalti de Omar Alderete sobre Casemiro pero que no iba a poner ninguna excusa por el arbitraje.

"Lo hemos visto y a nuestro parecer no ha sido penalti. Es clarísimo que Casemiro es el que le pega por atrás a Omar. Nos ha condicionado mucho ese 1-0, es la realidad, pero no voy a poner ninguna excusa por el árbitro. Cuando te ganan 4-1 te lo tienes que hacer mirar y no hay que poner excusas. Tenemos que hacer autocrítica porque recibiendo cuatro goles no vamos a poder ganar el partido", asumió el internacional español.

Gayá explicó que empezaron "muy bien los primeros veinte minutos, intentando robar y salir", señaló que en la primera parte compitieron bien hasta el penalti pero que tras encajar el segundo tanto se vinieron "abajo" y el Real Madrid amplió su cuenta con el tercero.

"Seguimos con la misma tónica de estos partidos de conceder mucho atrás y tenemos que cortar esa sangría de goles en contra porque si no va a ser muy difícil pelear por estar arriba", afirmó Gayá, que volvió a ser autocrítico y exigió que el equipo debe tener la misma mentalidad y concentración durante los 90 minutos para evitar que en determinadas fases el equipo desconecte.