Ancelotti: "El equipo se puede recuperar sin problemas"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, confirmó que la única duda para la final de la Supercopa de España que disputará el domingo ante el Athletic Club es David Alaba y se mostró confiado en que sus jugadores se recuperen "sin problemas" del gran desgaste físico realizado en el clásico.

"Tenemos cuatro días para recuperar bien y no tener problemas. Veremos cómo se recupera Alaba porque los demás se recuperarán sin problemas. Fue un desgaste muy grande, pero creo que en este momento de la temporada el equipo se puede recuperar sin problemas", aseguró confirmando que Vinícius, Karim Benzema, Rodrygo y Fede Valverde podrán jugar el domingo.

Horas después de salir vencedor en la prórroga del clásico ante el Barcelona, Ancelotti hizo balance reivindicando su planteamiento y la apuesta por el contragolpe. "Tuvimos momentos de dificultad, algo normal contra un rival fuerte. Intentamos buscar su debilidad, la falta de equilibrio porque es un equipo que lleva a muchos jugadores adelante. La habilidad de Vinícius, de Asensio y de los medios para salir de la presión con pases cortos, como hicimos en la primera parte, nos dio la oportunidad de marcar y de tener oportunidades".

"En el fútbol hay muchas cosas: el contragolpe, la posesión, la presión, el balón parado? he entrenado en muchos países y en Italia prima la organización defensiva, que es muy importante. En España la posesión y en Inglaterra la velocidad, la intensidad y el balón parado. Hay que ser listos para hacer muchas cosas bien y no tener una identidad es una habilidad del equipo, no una debilidad", defendió.

Para 'Carletto' la prioridad ante un Barcelona al que entregó el balón era "defender bien, disfrutar de la contra y salir bien con el balón desde atrás", y resaltó el compromiso de sus jugadores y "la humildad" con la que jugaron.