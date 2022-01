Courtois baja por una indospisición; Bale regresa

Madrid, 19 ene (EFE).- El portero belga Thibaut Courtois causa baja para el duelo de Copa del Rey ante el Elche por una indosposición, según informó su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, que confirmó el regreso del galés Gareth Bale a la convocatoria.

"Hemos tenido una indisposición de Courtois que no va a poder estar en el partido y tenemos las bajas de Vallejo, Mariano, Carvajal y Asensio, el resto están disponibles para jugar", manifestó en rueda de prensa.

Ancelotti confía en que la dolencia inesperada de Courtois no le impida jugar el domingo ante el mismo rival, el Elche, en LaLiga Santander. "Está indispuesto, no es un contratiempo serio, será para algunos días, no más. Por privacidad no puedo decir lo que le pasa pero pienso que estará para el domingo, no tengo duda".

Además confirmó el buen estado de Bale para poder regresar a los terrenos de juego. El galés no juega con el Real Madrid desde finales de agosto. "Bale está bien, no ha venido con nosotros a Arabia y se ha entrenado aquí, está disponible. Va a estar en la convocatoria y los que están tienen posibilidad de jugar desde el principio, durante el partido o puede no jugar, pero está convocado y disponible para jugar".